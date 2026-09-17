Perpetua para la cuidadora que mató a un hombre a hachazos y arrastró su cuerpo por la calle en Córdoba

La Cámara del Crimen de Cruz del Eje condenó a prisión perpetua a Sandra Leonor Videla por el asesinato de Ángel Edmundo Pobeda, un hombre de 68 años al que cuidaba y con quien convivía en una vivienda de Capilla del Monte, Córdoba. El crimen ocurrió el 21 de marzo de 2025 y fue cometido con un hacha y un martillo.

Videla fue declarada autora de homicidio calificado por alevosía. Según determinó la investigación, sorprendió a Pobeda desde atrás y aprovechó su delicado estado de salud, que le impedía defenderse.

La víctima había sufrido un accidente cerebrovascular y presentaba serias dificultades para moverse. La acusación sostuvo que la mujer actuó “sobre seguro” y lo golpeó reiteradamente en la cabeza y el cuello, provocándole la muerte en pocos segundos.

El cuerpo envuelto en sábanas

El caso salió a la luz durante la noche del crimen, cuando vecinos observaron a una mujer que arrastraba por la calle un bulto envuelto en sábanas y avisaron a la Policía, publicó La Voz del Interior.

Al llegar, los efectivos encontraron a Videla mientras se dirigía hacia un descampado. Cuando retiraron las telas, descubrieron el cuerpo semivestido de Pobeda, quien presentaba graves lesiones en la cabeza.

La vivienda de la víctima fue ocupada poco después por policías, peritos, bomberos y funcionarios judiciales. El trabajo realizado en el lugar permitió reconstruir tanto el ataque como las maniobras posteriores destinadas a ocultarlo.

Las pruebas que permitieron esclarecer el crimen

La investigación estableció que, después del asesinato, la cuidadora limpió la escena para intentar borrar rastros, escondió las herramientas utilizadas y trató de destruir documentación y prendas manchadas.

La pesquisa fue dirigida por la fiscal Paula Kelm, de Cosquín. Su equipo analizó el cuerpo, la vivienda, filmaciones de cámaras de seguridad, comunicaciones telefónicas y declaraciones de testigos.

Entre las pruebas aparecieron mensajes enviados por Pobeda a sus familiares, en los cuales habría manifestado su mala relación con Videla y la decisión de pedirle que abandonara la casa.

El conflicto entre la víctima y su cuidadora

Pobeda ya no podía vivir solo debido a sus problemas de salud. Sus familiares, radicados en Buenos Aires, habían decidido que contara con una persona que residiera en la vivienda y lo asistiera durante buena parte del día.

Videla tenía experiencia en el cuidado de adultos mayores y había trabajado con una mujer que anteriormente vivió en la misma propiedad. Posteriormente, comenzó a atender a Pobeda y terminó instalándose en la casa.

Aunque al principio la convivencia no habría presentado inconvenientes, la relación se deterioró. La víctima comunicó a sus hijos que ya no estaba conforme con los cuidados y que quería que la mujer se marchara.

El móvil atribuido por la investigación

Según la causa, la decisión de Pobeda de echarla habría desencadenado el conflicto que terminó con el asesinato. La hipótesis fue que Videla pretendía conservar la vivienda y las pertenencias del hombre.

Una fuente vinculada al expediente señaló que entre ambos no existía una relación formal de pareja. “No hay evidencia de una relación afectiva estable, sino de convivencia y dependencia material”, explicó.

La acusación consideró que el ataque fue sorpresivo y deliberado, sin posibilidades de defensa para la víctima. También valoró la limpieza de la escena, el ocultamiento de pruebas y el intento de trasladar el cadáver como elementos que demostraron la intención homicida y la búsqueda de impunidad.