Choque entre cuatro camiones dejó un muerto y dos vehículos cayeron de un puente en Ruta 51

Ocurrió en el kilómetro 258, sobre el puente del arroyo Saladillo.

Un choque entre cuatro camiones dejó una persona fallecida y otras tres heridas en la Ruta Provincial 51, a la altura del puente sobre el arroyo Saladillo, en la provincia de Buenos Aires. El siniestro ocurrió durante la tarde del martes y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia.

Como consecuencia del impacto, dos de los vehículos cayeron desde el puente, mientras que otro quedó comprometido sobre la estructura. Parte de las cargas quedó desparramada sobre la calzada y sus alrededores.

Los transportes llevaban fertilizantes, pinturas y cereales, materiales que complicaron las tareas de asistencia, limpieza y remoción. La magnitud de la colisión provocó además la interrupción total de la circulación.

Un muerto y tres personas heridas

Las tres personas lesionadas sufrieron heridas de distinta consideración y fueron trasladadas a centros de salud de la región. Durante el operativo, los equipos de emergencia también rescataron a una persona que había caído al agua.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de 25 de Mayo y Saladillo, Defensa Civil, personal de la Patrulla Rural y equipos médicos del Hospital Posadas de Saladillo, publicó MDZ.

Identificaron a los conductores involucrados

De acuerdo con el parte difundido por el comisario Camilo Miranda en Noticias de Azul, jefe de la Policía Vial de Chivilcoy, uno de los vehículos involucrados era un camión Fiat con cisterna que transportaba urea a granel. Era conducido por Alberto Sotto, de 64 años, quien resultó ileso.

También participaron un Volkswagen con acoplado, conducido por Nicolás Mareco, de 32 años, quien sufrió lesiones, y un Renault cargado con cereales, manejado por Jorge Delgiorgio Basante, de 32 años, quien murió en el lugar.

El cuarto transporte era otro camión Renault con acoplado que llevaba latas de pintura. Su conductor, Mauricio Muriño, de 27 años, también resultó herido. Los lesionados recibieron asistencia médica, mientras continuaban las pericias para determinar cómo se produjo la colisión múltiple

La ruta permaneció cortada

La Ruta Provincial 51 quedó completamente interrumpida en el sector mientras avanzaban las tareas de rescate, asistencia y remoción de los camiones y sus cargas.

El operativo también se concentró en evaluar el estado de la estructura, debido a que uno de los vehículos quedó involucrado directamente sobre el puente.