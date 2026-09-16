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Policiales Accidente en un paso fronterizo

Distraído, avanzó de más cuando intentaba subir a una balsa y cayó con el auto al río Uruguay

El vehículo sobrepasó la zona de carga y terminó en el agua mientras intentaba abordar una embarcación internacional. Trabajadores y testigos lograron sacar al conductor antes de que el rodado se hundiera por completo.

16 de Septiembre de 2026
Hacía la maniobra para ingresar a la balsa de bandera argentina.
Hacía la maniobra para ingresar a la balsa de bandera argentina.

El vehículo sobrepasó la zona de carga y terminó en el agua mientras intentaba abordar una embarcación internacional. Trabajadores y testigos lograron sacar al conductor antes de que el rodado se hundiera por completo.

Un auto cayó al río Uruguay cuando intentaba subir a una balsa internacional que conecta la provincia de Misiones con Brasil. El accidente ocurrió este miércoles, cerca del mediodía, y el conductor pudo ser rescatado antes de que el vehículo quedara completamente bajo el agua.

 

El episodio se registró en la cabecera brasileña del cruce entre Alba Posse y Porto Mauá, mientras el automóvil, con patente de Brasil, realizaba la maniobra para ingresar a una balsa de bandera argentina.

Según las primeras informaciones, el conductor habría continuado avanzando cuando debía detenerse. De esa manera, sobrepasó el límite del carril destinado a la carga y cayó directamente a las aguas del río.

 

El rescate del conductor

 

Al menos una persona se encontraba dentro del vehículo en el momento del accidente. Los trabajadores de la balsa y algunos testigos reaccionaron y consiguieron retirar al hombre antes de que el auto se hundiera completamente.

Una de las hipótesis apuntó a una posible distracción. Según consignó el diario El Territorio, el conductor llevaba un teléfono celular en la mano, tenía las ventanillas cerradas y el aire acondicionado encendido.

Por esas circunstancias, no habría escuchado los gritos de los operarios que intentaban advertirle que debía detener la marcha.

 

Investigan las causas del accidente

 

Las autoridades fluviales y las fuerzas de seguridad de ambos países iniciaron actuaciones para determinar cómo se produjo el accidente. Los investigadores buscaban establecer si se trató de una falla humana o de algún desperfecto mecánico.

También se esperaba un informe oficial sobre el estado de salud del conductor, quien recibió asistencia después del rescate.

Temas:

Río Uruguay balsa internacional Auto rescate Accidente misiones Alba Posse
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