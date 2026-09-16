La Fed subió las tasas por primera vez en tres años: cómo puede impactar en Argentina

La suba de tasas de la Fed marcó este miércoles un giro relevante para los mercados internacionales: la Reserva Federal de Estados Unidos elevó en 25 puntos básicos su tasa de referencia y la ubicó en un rango de entre 3,75% y 4%. La decisión fue adoptada por unanimidad y representó el primer incremento en más de tres años.

La autoridad monetaria estadounidense explicó que la actividad económica continuó expandiéndose a un ritmo sólido, con un mercado laboral relativamente estable, pero reconoció que la inflación permaneció elevada. La Fed sostuvo que la decisión busca favorecer un retorno más rápido de la inflación hacia su objetivo del 2%.

La medida fue además la primera modificación de la tasa bajo la presidencia de Kevin Warsh y se produjo en medio de diferencias con el presidente estadounidense Donald Trump, quien públicamente reclamó costos de financiamiento considerablemente más bajos.

Por qué la Fed decidió subir la tasa

La Reserva Federal buscó con el incremento contener las persistentes presiones inflacionarias. El Comité Federal de Mercado Abierto aprobó la decisión por 12 votos contra cero, mientras que las nuevas proyecciones de sus integrantes mostraron que la mayoría contempla al menos otro aumento antes de finalizar 2026.

El mecanismo utilizado por la Fed apunta a encarecer el crédito y moderar la demanda para reducir las presiones sobre los precios. Sin embargo, sus decisiones tienen consecuencias que exceden ampliamente las fronteras estadounidenses por el peso del dólar y de los títulos del Tesoro dentro del sistema financiero internacional.

Para economías emergentes como la argentina, un escenario de tasas más altas en Estados Unidos puede traducirse en condiciones financieras internacionales más exigentes. Esto ocurre porque los inversores encuentran mayores rendimientos en activos estadounidenses considerados de menor riesgo y pueden exigir retornos superiores para mantener posiciones en países emergentes.

Qué puede pasar con Argentina

Uno de los primeros canales de transmisión podría observarse sobre el dólar y los activos financieros. Tasas estadounidenses más altas pueden fortalecer la demanda internacional por dólares y bonos del Tesoro, mientras reducen el atractivo relativo de inversiones consideradas más riesgosas.

En el caso argentino, este movimiento podría generar mayor volatilidad en bonos y acciones. Los inversores pueden exigir rendimientos más altos para conservar deuda soberana argentina, una dinámica que, dependiendo del comportamiento del riesgo país, puede afectar las cotizaciones de los títulos.

También existe un efecto potencial sobre el costo del endeudamiento externo. La tasa que Argentina debería afrontar para obtener financiamiento internacional depende, entre otros factores, del rendimiento de referencia de los bonos estadounidenses y de la prima adicional asociada al riesgo argentino. Por eso, un incremento del primer componente puede encarecer el crédito aun cuando el riesgo país permaneciera sin modificaciones.

Dólar, tasas locales y empresas

Otra variable a seguir será el mercado cambiario. Si el fortalecimiento global del dólar incrementara las presiones sobre el peso, las autoridades económicas argentinas podrían enfrentar mayores desafíos para sostener simultáneamente la estabilidad cambiaria y una reducción de las tasas domésticas.

El impacto final dependerá, sin embargo, de distintos factores internos, entre ellos el nivel de reservas, las expectativas de inflación, el régimen cambiario y la evolución de la demanda de pesos. Por esa razón, una suba de tasas de la Fed no implica automáticamente una determinada reacción del dólar en Argentina.

Las empresas argentinas con obligaciones denominadas en dólares también podrían sentir los efectos si necesitan refinanciar pasivos o acceder a nuevos préstamos externos. Un escenario internacional con tasas elevadas tiende a incrementar el costo financiero y endurecer las condiciones para obtener crédito.

El impacto sobre las exportaciones

El comercio exterior representa otro canal posible. Un dólar internacional fortalecido puede influir sobre los precios de las materias primas, aunque el efecto dependerá también del crecimiento de las principales economías y de la demanda global.

Si el endurecimiento monetario estadounidense terminara moderando la actividad económica internacional, podría afectar la demanda o los precios de productos relevantes para las exportaciones argentinas. En cambio, una economía estadounidense que mantenga un crecimiento sólido podría compensar parcialmente ese efecto.

La decisión de la Fed abre así una nueva etapa para los mercados globales. Además, las proyecciones divulgadas este miércoles mostraron que 16 de los 18 responsables de política monetaria contemplan al menos otra suba durante 2026, por lo que la evolución de la inflación estadounidense y las próximas decisiones de la Reserva Federal serán variables relevantes para Argentina durante los próximos meses.