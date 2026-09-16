Endeudamiento récord y morosidad creciente: 3,6 millones de argentinos son deudores “irrecuperables”

El endeudamiento y la morosidad siguen creciendo entre los hogares argentinos y ya alcanzan niveles históricos. Según un informe elaborado por el Centro de Estudios de Desarrollo Macroeconómico (CEDMA) en base a datos del Banco Central y otras instituciones, 5,91 millones de personas se encuentran actualmente en situación irregular con sus deudas.

El trabajo señala que la mora del sector privado con el sistema bancario comercial se ubica en el 7,6% y acumula 19 meses consecutivos de aumento, una secuencia que, de acuerdo con el estudio, no se registraba desde la salida de la crisis de 2001. Cuando se incorporan proveedores no financieros de crédito, como billeteras virtuales y empresas fintech, la estimación asciende al 15,5%.

Otro de los datos que refleja el deterioro de la capacidad de pago es el crecimiento de los deudores considerados “irrecuperables”. El informe calcula que son 3,6 millones de argentinos, lo que representa un incremento interanual de 2,3 millones de personas.

Deudas cada vez más difíciles de afrontar

El relevamiento muestra además que buena parte de las obligaciones que terminaron en morosidad no corresponden a grandes préstamos. La mitad de los créditos clasificados como irrecuperables tiene un saldo de $309.000 o menos, un dato que CEDMA utiliza para analizar qué tipo de gastos estarían detrás del crecimiento del endeudamiento.

En ese sentido, el centro de estudios plantea que numerosos hogares estarían recurriendo al crédito para afrontar alimentos, servicios públicos, transporte y otros gastos cotidianos. Para el organismo, el financiamiento comenzó así a funcionar como complemento de los ingresos corrientes ante las dificultades para cubrir el consumo básico.

La evolución de los préstamos personales y las tarjetas de crédito muestra con claridad ese proceso. Entre fines de 2024 y mediados de 2026, la morosidad de los créditos personales pasó del 3,3% al 15,9%, mientras que en las tarjetas aumentó del 1,6% al 13,1%, según los datos incluidos en el documento.

Los jóvenes aparecen entre los más afectados

El informe también pone el foco sobre la situación de los menores de 34 años. Dentro de ese grupo, casi cuatro de cada diez personas, el 38,7%, aparecen como deudores irregulares. Entre quienes tienen entre 15 y 29 años, en tanto, la cantidad de morosos considerados irrecuperables aumentó un 87% respecto del año anterior.

Las billeteras virtuales tienen un peso especialmente importante entre los jóvenes: el 72,6% mantiene deudas mediante este tipo de herramientas. CEDMA señala que la expansión de estos mecanismos está vinculada, entre otros factores, con las dificultades para acceder al sistema financiero tradicional.

Para el centro de estudios, el crecimiento del endeudamiento deja de estar asociado solamente a compras o inversiones de mayor valor y pasa a reflejar problemas para sostener gastos corrientes. En ese marco, considera que el aumento de la mora funciona también como un indicador del deterioro del ingreso disponible de una parte de los hogares.

Entre Ríos registra una morosidad del 12,6%

El fenómeno presenta diferencias según la región. De acuerdo con el mapa de la Central de Deudores utilizado en el informe, Cuyo registra los niveles más elevados, cercanos al 20%. Entre Ríos aparece con una tasa del 12,6%, mientras que Santa Fe alcanza el 12,7%, Córdoba el 12,9% y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 10%.

El estudio advierte que el aumento de la morosidad puede tener consecuencias que exceden la situación financiera individual. Una menor capacidad de pago de las familias puede traducirse en caída del consumo, menores ventas en los comercios y dificultades en la cadena de pagos, con efectos posteriores sobre la actividad económica de provincias y municipios.

El documento fue elaborado por CEDMA con información atribuida al Banco Central de la República Argentina, el Centro de Economía Política Argentina y el Instituto Argentina Grande. El análisis concluye que “la combinación entre endeudamiento creciente y dificultades para cumplir con las obligaciones constituye uno de los principales indicadores del deterioro financiero que atraviesa una parte de los hogares argentinos”.