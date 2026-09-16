El Gobierno nacional afirmó que no cumplirá la meta del FMI, pero confía en superar la revisión

El Gobierno nacional proyecta cerrar 2026 con un superávit primario equivalente al 1,3% del Producto Bruto Interno (PBI), una cifra inferior al objetivo del 1,4% comprometido con el FMI. La diferencia surge de las estimaciones oficiales incorporadas en la presentación de los números del Presupuesto 2027.

En términos nominales, el Ministerio de Economía calcula un resultado primario positivo de aproximadamente $15,5 billones, mientras que la meta vinculada con el programa con el organismo internacional equivale a unos $16,2 billones. El desvío sería, por lo tanto, cercano a los $700.000 millones.

El objetivo del 1,4% del PBI había sido ratificado dentro del programa vigente con el Fondo. En mayo, durante la segunda revisión, el organismo mantuvo esa proyección como referencia para las cuentas fiscales de 2026.

El Gobierno confía en que el desvío no frene la revisión

Pese a quedar por debajo de la meta, en el Palacio de Hacienda consideran que la diferencia es acotada y esperan que pueda ser aceptada mediante una dispensa durante la evaluación del programa. Esa posibilidad deberá ser analizada por el personal técnico y, posteriormente, por las instancias correspondientes dentro del FMI.

La previsión representa un cambio respecto de las evaluaciones anteriores, en las que el frente fiscal había mostrado un desempeño más alineado con los compromisos asumidos. Durante el primer semestre de 2026, el Sector Público Nacional acumuló un superávit primario cercano al 0,6% del PBI y un resultado financiero positivo de alrededor del 0,1%.

Para 2027, el Gobierno nacional proyecta nuevamente un superávit primario del 1,3% del PBI, equivalente a unos $18,4 billones, mientras estima intereses por alrededor de $3,3 billones, según los datos difundidos junto con el proyecto presupuestario.

La tercera revisión del programa se acerca

El cronograma actualizado del acuerdo prevé que la tercera revisión se realice durante septiembre de 2026. El análisis tiene como referencia los criterios cuantitativos establecidos por el programa y forma parte del seguimiento periódico que realiza el organismo sobre la economía argentina.

Según informó Ámbito, una misión técnica del FMI tiene previsto arribar a Buenos Aires el 21 de septiembre para iniciar las conversaciones con funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central. El foco estará puesto, entre otros aspectos, en las cuentas fiscales y las reservas internacionales.

El resultado de esa evaluación será relevante para determinar si el organismo acepta el desvío fiscal previsto y qué condiciones establece para continuar con el programa. Una diferencia respecto de una meta no implica por sí sola el fracaso de una revisión, ya que los acuerdos contemplan pedidos de dispensa que deben ser evaluados y aprobados.

Las cuentas públicas, nuevamente bajo examen

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó esta semana que el Presupuesto 2027 contempla otro resultado financiero positivo y sostuvo que, de concretarse, serían cuatro ejercicios consecutivos con superávit financiero. Se trata de una proyección oficial que dependerá de la ejecución efectiva de ingresos y gastos.

El Presupuesto 2026 vigente ya establece que el ejercicio debe finalizar con un resultado financiero equilibrado o superavitario. La ley había estimado originalmente un saldo financiero positivo superior a los $2,7 billones.

Así, el Gobierno nacional llegará a la próxima revisión del FMI con una previsión fiscal que queda ligeramente por debajo del objetivo acordado. La discusión estará centrada en si ese desvío de 0,1 punto del PBI puede ser aceptado sin modificar el rumbo general del programa económico.