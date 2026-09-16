Entre Ríos tendrá un miércoles estable, soleado y con temperaturas primaverales

El tiempo en Entre Ríos comenzará a mostrar este miércoles 16 de septiembre características cada vez más primaverales. Si bien las primeras horas serán frescas en buena parte de la provincia, durante la tarde las temperaturas subirán y el calentamiento se hará todavía más evidente hacia el fin de semana.

En Paraná se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 20, sin probabilidades de precipitaciones durante toda la jornada. Las primeras horas tendrán mayor nubosidad, mientras que hacia el mediodía y la tarde habrá mayor presencia del sol.

Condiciones muy similares se prevén para La Paz y Villaguay, donde los termómetros también oscilarán entre los 8 y los 20 grados. En Concordia y Federación se repetirá ese rango térmico, con tiempo estable y sin lluvias previstas.

El sur provincial tendrá una mañana más fría

Gualeguaychú será una de las ciudades con registros más bajos durante este miércoles. El pronóstico marca una mínima cercana a los 5 grados y una máxima de 17, aunque también con condiciones estables y sin precipitaciones.

A partir del jueves comenzará a sentirse con mayor claridad el ascenso de las temperaturas en Entre Ríos. Las máximas alcanzarán los 22 grados en prácticamente todas las localidades analizadas, mientras las mínimas se ubicarán alrededor de los 10 grados.

El viernes continuará la tendencia, con máximas de 23 grados en Paraná, La Paz, Villaguay, Concordia, Federación y Gualeguaychú. Las mínimas también aumentarán y se moverán entre los 11 y los 13 grados.

El fin de semana llegará con temperaturas más altas

El cambio más marcado en el tiempo se producirá durante el sábado. Paraná, La Paz y Villaguay podrían alcanzar los 26 grados, mientras Concordia y Federación llegarían a 25 y Gualeguaychú rondaría los 24.

Para el domingo se anticipa una jornada aún más cálida. Paraná, La Paz, Villaguay y Gualeguaychú podrían registrar máximas de 29 grados, con mínimas de entre 15 y 16, en un escenario que reforzará la sensación de clima primaveral antes del cambio oficial de estación.

En Concordia y Federación el domingo sería algo menos caluroso, aunque igualmente templado, con máximas estimadas en 26 grados. En términos generales, las probabilidades de lluvia permanecerán muy bajas durante el fin de semana.

Una semana estable y con pocas chances de lluvia

Las imágenes del pronóstico muestran que no se esperan precipitaciones significativas durante los próximos días. Apenas aparecen probabilidades de entre 0% y 10% para algunos períodos del sábado, domingo y lunes, dependiendo de la zona.

El lunes se produciría una moderación de las máximas, con valores cercanos a los 24 grados en Paraná, La Paz, Villaguay, Concordia y Federación, mientras Gualeguaychú podría alcanzar los 22. También se prevén ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora en varias localidades durante esa jornada.

Así, el tiempo en Entre Ríos transitará desde mañanas todavía frescas hacia tardes cada vez más templadas y cálidas. El ascenso será progresivo hasta el domingo, cuando varias ciudades de la provincia podrían rozar los 30 grados.