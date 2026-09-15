Apertura del vertedero de Itaipú: el río Paraná podría alcanzar niveles de alerta hacia finales de año

Itaipú abrió su vertedero: qué impacto tendría sobre el río Paraná

Prevén una suba gradual del Paraná y alertan a los ganaderos de islas ante la posibilidad de que el río alcance niveles altos durante los últimos meses del año. El ingeniero Juan Borús, del Instituto Nacional del Agua (INA), explicó a Elonce que la apertura del vertedero de Itaipú no implicaba por sí sola un riesgo de inundación.

El especialista señaló que la decisión adoptada por la central hidroeléctrica respondió al incremento del caudal que ingresaba al embalse como consecuencia de las lluvias registradas en la cuenca alta.

Itaipú abrió su vertedero (foto Itaipu Binacional - Paraguay)

Cuando el volumen de agua supera la capacidad de las turbinas, la represa necesita liberar parte del excedente mediante su vertedero. La maniobra también permite reducir el nivel del embalse para que tenga una mayor capacidad de recibir nuevos aportes.

“La apertura de las compuertas es una buena señal para ir siguiendo, pero por sí sola no quiere decir mucho”, aclaró Borús.

Se activó la cuenca alta del Paraná

El representante del INA explicó que las precipitaciones se habían concentrado inicialmente sobre la cuenca del río Uruguay y posteriormente sobre la del Iguazú, donde se registraron distintos pulsos de crecida desde julio.

Según indicó, ese patrón podría continuar hasta finales de septiembre y durante la primera quincena de octubre. Las lluvias se ubicarían principalmente sobre Misiones, el este de Paraguay, la cuenca alta del Uruguay, la del Iguazú y los sectores próximos a Itaipú.

Itaipú abrió su vertedero (foto Itaipu Binacional - Paraguay)

“Ahora tenemos una previsión de lluvias que claramente se asienta sobre la alta cuenca del Paraná. Por eso decimos que comenzó a activarse”, explicó.

No obstante, remarcó que la mayor actividad hídrica no debía interpretarse como la llegada inmediata de una inundación. La evolución dependerá de la intensidad, la duración y la distribución territorial de las próximas precipitaciones.

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Borús indicó a Elonce que el tramo entrerriano del río Uruguay se encontraba en niveles medios y medios altos. El nuevo pulso de agua sería recibido y regulado por la represa de Salto Grande.

De acuerdo con la previsión, el caudal podría aumentar, pero el tramo inferior del Uruguay permanecería dentro de valores altos acotados, sin modificaciones importantes respecto de los niveles observados.

Itaipú abrió su vertedero (foto Itaipu Binacional - Paraguay)

En el río Paraná se esperaba una recuperación paulatina. El especialista detalló que el nivel registrado frente a Paraná era de aproximadamente 2,46 metros y podría finalizar septiembre cercano a los 2,90 metros.

Después de alcanzar ese valor, el río podría estabilizarse y eventualmente comenzar un nuevo descenso. Sin embargo, esa proyección estará condicionada por las lluvias que se produzcan en Brasil, Paraguay y el nordeste argentino.

“Que la alta cuenca del Paraná se active significa que empieza a recibir más lluvias y a enviar un caudal mayor. No implica que estemos ante una condición que determine una inundación ni mucho menos”, sostuvo.

Posibles niveles de alerta hacia fin de año

El ingeniero planteó que el escenario más probable contemplaba niveles cercanos al estado de alerta durante el último bimestre del año, aunque insistió en que la evolución sería gradual y podría seguirse con anticipación.

“Es probable que en el último bimestre tengamos una situación próxima a alerta, pero con una evolución gradual que se va a poder ir siguiendo”, manifestó.

La previsión permitió enfocar las recomendaciones principalmente sobre los productores ganaderos que mantienen hacienda en las islas. La magnitud de las lluvias determinará cuánto crecerá finalmente el Paraná frente a las costas entrerrianas.

Itaipú abrió su vertedero (foto Itaipu Binacional - Paraguay)

Por esa razón, Borús aconsejó evaluar con tiempo los recursos disponibles para retirar los animales. Cada establecimiento deberá adoptar decisiones diferentes según la cantidad de cabezas y los medios de transporte con los que cuente.

“No es lo mismo el ganadero que tiene 500 cabezas que el que tiene 5.000, ni el que dispone de chatas ganaderas que el que no tiene. Gradualmente deben ir tomando decisiones”, indicó.

Riesgo de lluvias intensas en zonas urbanas

Además de la situación de los ríos, el especialista advirtió sobre la presencia de abundante humedad atmosférica en la región. Esa condición podría favorecer episodios de precipitaciones intensas en períodos reducidos.

Borús remarcó a Elonce que esa amenaza alcanzaba tanto a las ciudades ribereñas como a las localidades ubicadas en el interior de la provincia. La Paz, Victoria y Villaguay fueron algunos de los ejemplos mencionados durante la entrevista.

“La posibilidad de que la humedad atmosférica sea activada intensamente sobre un área urbana está siempre presente, sea una ciudad ribereña o no”, explicó.

Itaipú abrió su vertedero: qué impacto tendría sobre el río Paraná

El integrante del INA destacó que los organismos técnicos mantenían contacto con municipios de distintas provincias para actualizar la información y fortalecer la capacidad de respuesta frente a eventuales emergencias.

Aseguró que las administraciones locales habían mejorado sus protocolos y se encontraban preparadas para evitar que una emergencia derivara en un desastre por falta de reacción.

Recomendaron seguir información oficial

Borús destacó el trabajo coordinado entre organismos, municipios y medios de comunicación. Consideró que la experiencia acumulada durante la bajante de 2020 a 2022 permitió mejorar la difusión y la interpretación de los informes hidrológicos.

También solicitó evitar decisiones basadas exclusivamente en publicaciones de redes sociales o pronósticos sin respaldo técnico. Recomendó consultar los reportes del Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Instituto Nacional del Agua.

“La gente tiene que entender que, para tomar decisiones, debe seguir la información oficial. Esa información representa un filtro de todo aquello que circula por cualquier lado”, afirmó.

Ante la consulta sobre si la población debía preocuparse, el ingeniero diferenció entre mantener la vigilancia y generar alarma. “Tenemos que estar atentos, seguir la información oficial y no volvernos locos”, concluyó en diálogo con Elonce.