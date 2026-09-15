Volvieron a postergar una encuesta clave sobre cáncer, diabetes e hipertensión. El relevamiento debía repetirse cada cuatro años, pero la última edición se realizó en 2018. Fuentes oficiales atribuyeron la demora al costo del operativo.
Volvieron a postergar una encuesta clave sobre cáncer, diabetes e hipertensión, cuyo último relevamiento se realizó hace ocho años. La quinta edición de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) quedó fuera de la agenda del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
La herramienta debía actualizarse cada cuatro años y estaba prevista originalmente para 2022. Sin embargo, todavía no existe una fecha definida para concretar el operativo que permite medir el impacto de las principales enfermedades crónicas no transmisibles en la población.
Fuentes vinculadas con el Gobierno atribuyeron la demora a razones financieras, publicó Clarín. Según indicaron, el INDEC habría solicitado un presupuesto de ocho millones de dólares al Ministerio de Salud para llevar adelante el estudio.
Un relevamiento sin fecha confirmada
Hasta junio, la cartera sanitaria había manifestado su intención de comenzar a diseñar la quinta edición durante el segundo semestre. El trabajo demandaría entre seis y ocho meses y sus resultados podrían publicarse en 2027.
No obstante, en el INDEC no figuraba ninguna encuesta sanitaria entre los proyectos programados para 2026. Consultados posteriormente, tanto el organismo estadístico como el Ministerio de Salud confirmaron que no existían novedades sobre el relevamiento.
Ninguna de las dos dependencias brindó explicaciones públicas acerca de la demora ni presentó una estimación sobre las consecuencias de mantener desactualizada la información sanitaria nacional.
La ENFR permite establecer la prevalencia de patologías como cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias y afecciones cardiovasculares, entre ellas la hipertensión. También releva factores como el tabaquismo, la alimentación, la actividad física, el exceso de peso y el consumo de alcohol.
El costo que habría frenado la encuesta
El Ministerio de Salud debe planificar el relevamiento junto con el INDEC y aportar los recursos necesarios para su ejecución. De acuerdo con fuentes conocedoras del proyecto, el organismo estadístico presupuestó el operativo en ocho millones de dólares.
El mecanismo de financiamiento se encuentra contemplado por la Ley 17.622, que regula el funcionamiento del INDEC y del Sistema Estadístico Nacional. La normativa establece que el instituto puede recibir contribuciones, aportes y subsidios de otras dependencias oficiales.
El Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, sería el encargado de financiar el trabajo. Sin embargo, la falta de disponibilidad presupuestaria habría dejado nuevamente estancada la iniciativa.
La ausencia de una medición actualizada dificulta conocer cómo evolucionaron las enfermedades crónicas durante los últimos años y limita la elaboración de políticas públicas basadas en información reciente.
La última encuesta se realizó en 2018
La cuarta edición de la ENFR se desarrolló en 2018 durante la gestión de Adolfo Rubinstein al frente del área de Salud. El operativo se concretó con un año de demora respecto del plazo establecido.
En aquella ocasión, además de las entrevistas, se incorporó una submuestra directa con mediciones físicas y bioquímicas. El objetivo fue detectar posibles diferencias entre las respuestas proporcionadas por los participantes y su condición real de salud.
La ampliación permitió identificar personas que desconocían que tenían diabetes o hipertensión, así como casos basados en autodiagnósticos que no estaban respaldados por estudios médicos.
Rubinstein explicó que esa incorporación había generado la demora de la edición de 2018. No obstante, remarcó que las mediciones complementarias no reemplazaban la necesidad de contar con una encuesta general periódica.
Una medición prevista cada cuatro años
La primera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo se realizó en 2005. La segunda edición se desarrolló en 2009 y la tercera, en 2013.
En 2009, mediante la Resolución 1083, el Ministerio de Salud aprobó la Estrategia Nacional para la Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles y el Plan Nacional Argentina Saludable. Allí se estableció que la encuesta debía repetirse cada cuatro años.
La quinta edición correspondía a 2022, pero la pandemia de coronavirus modificó los calendarios estadísticos. El Censo previsto para 2020, por ejemplo, recién pudo concretarse dos años después.
En mayo de 2023, durante la administración de Alberto Fernández, el Ministerio de Salud y el INDEC anunciaron que trabajaban en los lineamientos del nuevo relevamiento. También anticiparon una prueba piloto para el segundo semestre de ese año y el inicio del operativo para comienzos de 2024.
El proyecto contemplaba recuperar preguntas sobre cobertura de vacunas, accidentes cerebrovasculares, infartos, enfermedades pulmonares y afecciones renales. Sin embargo, la encuesta no se realizó en 2022, 2023, 2024 ni 2025, y tampoco avanzó durante la parte transcurrida de 2026.
La importancia de contar con datos nacionales
Rubinstein, actual director del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, cuestionó la nueva demora.
El exfuncionario consideró que la situación “es parte del desentendimiento del Ministerio de Salud de las políticas nacionales” y señaló que, en ese contexto, la postergación no resultaba sorpresiva.
También sostuvo que, más allá de la reducción de los presupuestos públicos y del traspaso de responsabilidades hacia las provincias, “tener datos nacionales es fundamental para el desarrollo mínimo de políticas públicas sanitarias”.
Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades no transmisibles provocan alrededor de tres cuartas partes de las muertes registradas a nivel global. Sin una nueva ENFR, Argentina continuará utilizando datos de 2018 para analizar factores determinantes de la salud de su población.