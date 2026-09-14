Se afianza el tiempo primaveral: anticipan máximas de hasta 26 grados

El pronóstico del tiempo en Entre Ríos anticipa una semana estable y con progresivo ascenso térmico. En Paraná, el SMN prevé máximas que pasarán de 20 grados el martes a 26 el sábado. A nivel nacional, Meteored indicó que las lluvias reaparecerían hacia el fin de semana.
El pronóstico del tiempo en Entre Ríos mostrará un marcado cambio durante esta semana, luego del ingreso de aire frío que provocó un fuerte descenso de las temperaturas en buena parte de Argentina. La circulación del viento comenzará a rotar hacia el norte y favorecerá una recuperación térmica progresiva, mientras que las condiciones estables predominarán durante varios días.
Según el informe de Meteored, el aire más cálido y húmedo proveniente de latitudes subtropicales avanzará sobre el centro y norte del país. El incremento de las temperaturas será gradual y se hará más evidente hacia mediados y finales de la semana, sin que inicialmente esté acompañado por precipitaciones.
En Entre Ríos, esta tendencia puede observarse en el pronóstico oficial para Paraná. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes una mínima de 9 grados y una máxima de 20, con cielo mayormente despejado durante buena parte de la jornada y sin probabilidades significativas de lluvias.
Cuándo subirá la temperatura en Entre Ríos
El miércoles continuará la recuperación térmica en la capital entrerriana, aunque las primeras horas todavía serán frescas. El organismo nacional pronostica una mínima de 8 grados y una máxima de 20, nuevamente sin precipitaciones.
El jueves, en tanto, la temperatura ascenderá hasta los 22 grados, con una mínima de 10. Para el viernes se espera otro leve incremento, con registros que oscilarán entre los 13 y 23 grados, mientras continuará la ausencia de lluvias de acuerdo con el pronóstico disponible.
El cambio será más notorio durante el sábado, cuando la máxima prevista para Paraná llegará a los 26 grados, con una mínima de 13. De concretarse esta evolución, habrá una diferencia de alrededor de ocho grados entre la máxima registrada este lunes y la proyectada para el comienzo del próximo fin de semana.
Una semana mayormente estable
El escenario entrerriano se encuentra dentro de una tendencia más amplia que abarcará gran parte de Argentina. Meteored anticipó que durante los primeros cuatro días de la semana las precipitaciones estarán prácticamente ausentes en la mayor parte del territorio continental.
La región Pampeana, el Litoral, el Noroeste y el Noreste argentino atravesarán un período de estabilidad, aunque con nubosidad variable debido al ingreso de humedad en las capas bajas de la atmósfera. Las principales precipitaciones quedarán concentradas inicialmente sobre sectores cordilleranos de la Patagonia y Tierra del Fuego.
Este período también ofrecerá condiciones favorables para diferentes labores agropecuarias. Sin embargo, el informe advirtió que el aumento de las temperaturas también elevará la demanda atmosférica y acelerará el consumo de las reservas de humedad disponibles en los suelos.
Cuándo podrían regresar las lluvias
De acuerdo con las proyecciones analizadas por Meteored, el viernes comenzaría a modificarse el patrón meteorológico. Las primeras precipitaciones se organizarían sobre el NOA y alcanzarían sectores de Jujuy, Salta y Tucumán, además de Formosa, Chaco, el norte de Corrientes y Misiones.
Los acumulados previstos para esa zona se ubicarían entre 10 y 30 milímetros, con los valores más importantes sobre el este de Formosa y Misiones. Durante el sábado, las lluvias podrían intensificarse especialmente en Misiones y el este correntino, donde se proyectan registros de entre 30 y 60 milímetros.
En principio, Entre Ríos permanecería al margen de los principales núcleos de precipitaciones durante ese período. Para Paraná, el SMN no muestra lluvias hasta el sábado en el pronóstico disponible y prevé temperaturas en ascenso. No obstante, la evolución de los sistemas desde el norte será determinante para establecer si posteriormente la inestabilidad logra avanzar hacia el resto del Litoral.
Del frío a tardes con características primaverales
El cambio representará un contraste con las condiciones registradas durante el último fin de semana, cuando una masa de aire muy frío alcanzó la región Pampeana, Cuyo y buena parte del norte argentino.
Ahora, la rotación de los vientos permitirá recuperar rápidamente las temperaturas. En Paraná, las mínimas seguirán siendo relativamente bajas durante martes y miércoles, pero las tardes comenzarán a tornarse más templadas y hacia el sábado podrían alcanzar valores cercanos a los 26 grados.
De esta manera, Entre Ríos atravesará una semana con tiempo mayormente estable, sin lluvias significativas y temperaturas en progresivo ascenso, en un contexto propio de la transición hacia la primavera y con la mirada puesta en la posible reorganización de las precipitaciones hacia el próximo fin de semana.