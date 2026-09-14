“Así Basta” busca voluntarios para prevenir el abuso sexual infantil

La Asociación Civil Así Basta abrió una convocatoria para sumar nuevos voluntarios y colaboradores en Paraná, con el objetivo de fortalecer sus actividades de prevención, concientización y acompañamiento frente al abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes.

La invitación está dirigida a cualquier persona interesada en la temática. No es necesario contar con un título profesional ni tener experiencia previa, ya que la organización reúne a integrantes provenientes de diferentes ámbitos.

“La idea es que toda persona que esté interesada en participar, ya sea para formar parte de la asociación o como colaboradora en distintos eventos, pueda sumarse”, explicó a Elonce Maira Siner, integrante y voluntaria de la entidad.

Cómo incorporarse a la asociación

Las personas interesadas pueden comunicarse mediante las redes sociales de Así Basta Paraná. Después del primer contacto, los integrantes de la asociación realizan una entrevista para conocer las motivaciones y explicar las formas de participación.

“No es necesario que sea de alguna profesión determinada. Hay psicopedagogas, psicólogos y abogados, pero cualquiera que quiera formar parte y se interese por la materia puede contactarnos”, señaló Siner.

El trabajo también contempla la participación ocasional de colaboradores en jornadas, talleres, capacitaciones y actividades públicas. De esa manera, quienes no puedan asumir una tarea permanente tienen la posibilidad de acompañar acciones específicas.

La organización mantiene reuniones todos los viernes, desde las 16:30, en la Biblioteca Popular de Paraná. En esos encuentros se planifican las actividades y se distribuyen las tareas entre las diferentes comisiones.

Talleres, capacitaciones y actividades de prevención

Así Basta desarrolla charlas y talleres en escuelas, instituciones religiosas y otros espacios comunitarios. También participa en eventos mediante puestos informativos destinados a visibilizar la problemática y acercar herramientas de prevención.

La asociación también prepara una nueva jornada para noviembre. La actividad formará parte de las iniciativas para las cuales se convocó tanto a futuros integrantes como a personas que deseen colaborar de manera puntual.

Los contenidos de cada encuentro se definen mediante una mesa de trabajo interdisciplinaria. El abordaje se adapta al público, la institución y las características particulares del espacio en el que se desarrolla la actividad.

Entre los ejes propuestos para este año se encontraba la relación entre abuso sexual y discapacidad.

La información como herramienta preventiva

Siner sostuvo que el acceso a información adecuada constituye una herramienta central para prevenir situaciones de abuso y ayudar a que los niños puedan reconocer conductas inapropiadas.

“Un niño que tiene información es un niño que está protegido. En general, un abusador busca a un niño más vulnerable, que no tiene tantas herramientas”, advirtió.

“Es importante la información, que sepan que nadie puede tocar su cuerpo. No solo la información que pueda tener el niño, sino también la familia: cómo darse cuenta si hay cambios, cómo abordar una situación y cómo denunciar”, explicó.

La tarea preventiva, agregó, requiere llevar la temática hasta los lugares donde concurren los niños y sus familias. El propósito es generar espacios de diálogo que permitan reconocer situaciones de vulneración y pedir ayuda.

Escucha y acompañamiento a sobrevivientes

El trabajo de Así Basta no se limita a la prevención. La asociación también ofrece un espacio de escucha y orientación a personas que atravesaron situaciones de abuso durante la infancia o la adolescencia.

Siner explicó que, en muchos casos, las víctimas tardan años en comprender o poner en palabras lo que vivieron.

“Muchas veces, cuando el abuso sucede en la infancia o en la adolescencia, uno no es consciente de lo que vivió, no lo puede poner en palabras o no tiene un lugar de contención donde expresarlo, porque tal vez fue intrafamiliar”, indicó.

En ese contexto, la asociación procura ofrecer un ámbito de resguardo. “Pueden venir a nosotros y contarnos. Es un lugar donde brindamos resguardo, donde pueden ser escuchados y donde fundamentalmente creemos en la palabra de la víctima o del sobreviviente”, subrayó.

La integrante contó que, después de las charlas, era habitual que alguna persona se acercara para relatar una experiencia que había permanecido silenciada. “Siempre hay alguien que se anima a hablar o que cuenta que lo dijo en su familia, no le creyeron y nunca más quiso hablar de eso”, señaló.

El papel de la ESI en las escuelas

Siner consideró que la Educación Sexual Integral (ESI) desempeña un papel fundamental para prevenir el abuso y permitir que los estudiantes reconozcan y comuniquen situaciones que vulneran sus derechos.

“A veces esa información no la tienen en la casa y la pueden tener en la escuela. Muchas veces, en las clases de ESI, pueden expresar lo que han vivido”, explicó.

La voluntaria recordó casos en los que niños pudieron contar una situación de abuso después de recibir contenidos de ESI. En esos escenarios, las instituciones deben activar los protocolos correspondientes y evitar intervenciones que puedan revictimizar.

En Entre Ríos existe un protocolo de actuación que articula áreas de Salud, Educación, el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal y el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).

Dónde realizar una denuncia

Ante el conocimiento o la sospecha de una situación de abuso sexual infantil, se puede recurrir a la Policía, las áreas especializadas en Minoridad, la Defensoría o el Ministerio Público Fiscal.

“Es importante saber que la denuncia no la toma la Policía, sino el fiscal, para no revictimizar a la persona que va a denunciar y evitar que tenga que relatar lo sucedido varias veces”, explicó.

Quienes deseen incorporarse a Así Basta pueden buscar a la asociación en Facebook e Instagram, enviar un mensaje privado y coordinar una entrevista. La convocatoria comprende tanto a futuros voluntarios permanentes como a colaboradores para talleres, jornadas y eventos.