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El ciclo Un Domingo de Teatro presenta una nueva función en Paraná

Un Domingo de Teatro tendrá una nueva función el domingo 20 de septiembre en Paraná. Se presentará la obra El sueño de los zánganos. Con entrada libre y gratuita, organizan la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (Contier).

14 de Septiembre de 2026
Un Domingo de Teatro
Un Domingo de Teatro Foto: Gobierno de Entre Ríos

Un Domingo de Teatro tendrá una nueva función el domingo 20 de septiembre en Paraná. Se presentará la obra El sueño de los zánganos. Con entrada libre y gratuita, organizan la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (Contier).

Un Domingo de Teatro tendrá una nueva función el domingo 20 de septiembre en Paraná. Se presentará la obra El sueño de los zánganos. Con entrada libre y gratuita, organizan la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (Contier).

 

La obra se presentará el domingo desde las 20 en el centro cultural y de convenciones La Vieja Usina, ubicada en Gregoria Matorras 861 de Paraná.

 

Habla de un "mundo en decadencia, vestigio de un poder monárquico y anacrónico". Según cuenta la sinopsis, "el sueño de los zánganos es una sátira que expone las miserias humanas a través de metáforas. El rey y la reina solo se enuncian el amor, mientras el reino se encuentra en el abismo y se cae a pedazos. La colmena se ve amenazada por un enemigo externo y el rey toma una decisión cruel. La obra es una crítica mordaz a la corrupción y la hipocresía".

El autor es Rafael Bruza, con dirección de Patricia Velzi y la actuación de Fabián Nardini, Patricia Velzi, Santiago David, Claudia Luna, Mariana Panozzo Zénere y Gastón Penco.

 

Un Domingo de Teatro es parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual de actividades que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en distintas localidades de la provincia.

Temas:

La Vieja Usina Un Domingo de Teatro funciones de teatro
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