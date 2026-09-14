Boca ya piensa en San Pablo: el equipo que prepara Arruabarrena para la revancha

Boca afrontará este lunes su último entrenamiento antes de viajar a Brasil para disputar la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante San Pablo. Rodolfo Arruabarrena prepara el mejor equipo disponible para uno de los partidos decisivos del semestre y mantiene una atención especial sobre la recuperación de Milton Delgado.

El mediocampista de 21 años sufrió una distensión muscular en la previa del partido frente a Vélez por Copa Argentina, disputado el 2 de septiembre, y desde entonces no volvió a integrar una convocatoria. Durante su recuperación se perdió cuatro encuentros: el cruce con el Fortín, la ida ante San Pablo y los compromisos del Torneo Clausura frente a Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba.

Tomás Belmonte ocupó su lugar durante ese período y respondió de buena manera, aunque sus características modificaron el funcionamiento de la mitad de la cancha. Si Delgado supera sin inconvenientes la práctica de este lunes, Arruabarrena tendría decidido devolverle la titularidad.

El mediocampo que busca recuperar Arruabarrena

La vuelta de Delgado permitiría a Boca reconstruir el tridente integrado por Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y el juvenil. Esa combinación aparece como la preferida por el entrenador para afrontar la revancha en territorio brasileño.

El encuentro tiene una importancia central para el calendario xeneize debido a que la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana representa uno de los principales objetivos de la temporada. Por ese motivo, el cuerpo técnico tiene previsto utilizar a sus principales futbolistas pese al desgaste físico acumulado.

Boca viene de ganar en la ida por 1 a 0.

La recuperación del mediocampista dejaría al Vasco prácticamente con su formación considerada ideal después de la baja prolongada de Tomás Aranda. En defensa, Facundo Herrera continuará como segundo marcador central mientras Ayrton Costa completa su recuperación y posteriormente deberá competir por recuperar un lugar.

El probable equipo de Boca ante San Pablo

Otra de las posiciones que mantiene competencia es la del ataque por izquierda. Leonel Flores aparece actualmente por delante de Sebastián Villa y, salvo una modificación de último momento, conservaría su lugar en el once inicial para el compromiso internacional.

De esta manera, Boca formaría con Álvaro Montero en el arco; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco en defensa; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado en el mediocampo; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores en el frente ofensivo.

La práctica de este lunes será determinante para confirmar principalmente la situación de Delgado. Si el volante responde favorablemente, Arruabarrena recuperará una pieza importante antes de viajar a Brasil y podrá presentar el equipo que proyecta para buscar el pasaje a las semifinales de la Copa Sudamericana.