Juegos Suramericanos: Argentina arrancó con 11 medallas y un concordiense se subió al podio

La delegación argentina tuvo un destacado comienzo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 al conseguir 11 medallas durante el primer día de competencia. El balance del domingo dejó tres preseas doradas, una plateada y siete de bronce para el equipo nacional.

Los títulos llegaron de la mano de Pascual Di Tella en sable individual de esgrima y de las nadadoras Macarena Ceballos y Cecilia Dieleke. Ceballos se impuso en los 100 metros pecho, mientras que Dieleke terminó primera en los 50 metros espalda.

La única plata del día fue obtenida por Martina Barbeito en los 100 metros pecho. Entre los bronces individuales estuvieron Juan Bacha en esgrima, Andrea Berrino en los 50 metros espalda, Lucas Alba en los 800 metros libre y Romina Imwinkelried en los 10 kilómetros de aguas abiertas.

Un entrerriano entre los medallistas argentinos

La cosecha se completó con tres terceros puestos colectivos. Argentina consiguió el bronce por equipos en gimnasia artística masculina y también ocupó el tercer escalón del podio en los relevos 4x200 metros libre tanto masculino como femenino.

Entre los protagonistas estuvo el concordiense Santiago Mayol, integrante del seleccionado de gimnasia artística que acumuló 304,400 puntos y finalizó tercero detrás de Brasil y Colombia. El entrerriano compartió el equipo con Ivo Chiapponi, Daniel Villafañe, Luca Alfieri, Matías Coralizzi y Nahuel Pardo.

Mayol también tuvo una actuación destacada a nivel individual: terminó quinto en el All-Around, a solo 0,350 puntos del podio, y consiguió clasificarse para la final de caballete, por lo que tendrá otra oportunidad de pelear por una medalla en los Juegos Suramericanos.

Natación y esgrima impulsaron la cosecha

La natación fue una de las disciplinas que más aportó al medallero nacional durante la primera jornada. Además de los oros de Ceballos y Dieleke y la plata de Barbeito, llegaron los bronces de Berrino y Alba, además de los dos relevos 4x200.

La esgrima también tuvo un comienzo positivo con la consagración de Pascual Di Tella y el tercer puesto de Juan Bacha. A esas actuaciones se sumó la primera presea argentina de la jornada, conseguida por Romina Imwinkelried en aguas abiertas.

Al cierre del primer día, Brasil encabezaba la clasificación general de los Juegos Suramericanos, mientras Argentina se ubicaba entre las delegaciones con mayor cantidad de podios después de sus 11 conquistas iniciales.

Más de 4.000 atletas en Santa Fe 2026

La competencia reúne a más de 4.000 deportistas provenientes de 15 países y tiene como sedes a Santa Fe, Rosario y Rafaela. Las distintas disciplinas se desarrollarán hasta el 26 de septiembre.

Para Argentina, el certamen representa una nueva oportunidad de competir como local y mejorar la actuación conseguida en la edición anterior, disputada en Asunción en 2022. El arranque dejó presencia nacional en los podios de natación, esgrima, aguas abiertas y gimnasia artística.

Con tres oros, una plata y siete bronces, Argentina cerró su primera jornada con 11 medallas en los Juegos Suramericanos. Entre ellas apareció el aporte entrerriano de Santiago Mayol, que ya consiguió un bronce por equipos y todavía mantiene abierta otra posibilidad de podio en la final de caballete.