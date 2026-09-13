Patronato empató con Temperley en el Grella y sigue fuera de la zona de descenso

Patronato buscó el triunfo hasta el final, pero no pudo quebrar a Temperley.

Patronato empató con Temperley 0 a 0 este domingo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y sumó un punto que le permitió alejarse de la zona de descenso de la Primera Nacional. El Rojinegro mejoró durante el complemento, pero no logró quebrar a un rival que afrontó gran parte del segundo tiempo con diez jugadores.

El equipo dirigido por Marcelo Fuentes tuvo dificultades para acomodarse durante el primer tiempo. Se mostró desordenado, perdió el control de la pelota y permitió que Temperley generara las primeras situaciones frente al arco defendido por Alan Sosa.

Un comienzo favorable para Temperley

En el arranque, Sosa respondió con seguridad y le tapó un remate a Tobías Krüger. Durante los primeros 15 minutos, Temperley predominó en la posesión y acumuló los primeros intentos al arco del conjunto local.

A los 21 minutos, el Gasolero dispuso de su segundo tiro de esquina. Poco después, Federico Nieto probó con un disparo que terminó afuera y representó la cuarta aproximación del visitante.

"Bruno Amiconi" Porque el jugador Franco Díaz le metió una patada de llena en la cara al jugador de Patronato pero el árbitro optó por sacarle solamente amarilla. pic.twitter.com/tU4cNyPvmF — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 13, 2026

Patronato sufrió, además, un primer tiempo accidentado por las lesiones. Brandon Cortés recibió un golpe y debió abandonar el campo. Diego Díaz ingresó en su reemplazo, pero también presentó molestias tras una patada y permaneció muy pocos minutos en cancha.

Dos cambios obligados antes del descanso

La mejor aproximación de Patronato en ese tramo llegó a los 33 minutos, cuando Juan Barinaga remató y la pelota terminó desviada al córner.

A los 39 minutos, Benjamín Bravo reemplazó a Diego Díaz, quien había ingresado poco antes. De esta manera, Marcelo Fuentes debió utilizar dos modificaciones durante la primera etapa por problemas físicos.

En la continuidad de esa jugada, Renzo Reynaga pidió que se detuviera el partido debido a que Diego Díaz y Lautaro Benítez permanecían tendidos sobre el campo.

La primera mitad concluyó sin goles y con Temperley como el equipo que había mostrado mayor iniciativa.

Temperley quedó con diez jugadores

El segundo tiempo cambió de escenario por la expulsión de Franco Díaz. El futbolista de Temperley recibió la segunda tarjeta amarilla y dejó al conjunto dirigido por Nicolás Domingo con diez jugadores.

"Usted no aprende, verdad?" Porque el jugador de Temperley Franco Díaz se ganó la segunda amarilla tras una nueva patada en la cara del jugador de Patronato. https://t.co/bo0RcnTWjz pic.twitter.com/g3SAcA1uZ7 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 13, 2026

Con superioridad numérica, Patronato adelantó sus líneas y comenzó a buscar el arco visitante con mayor decisión. Maximiliano Rueda intentó con un remate de zurda desde media distancia que generó expectativa, aunque la pelota no ingresó.

A los 14 minutos, Reynaga también probó desde afuera del área, pero su disparo salió desviado. Pese a disponer de un jugador más, al Rojinegro le faltaron precisión y profundidad para convertir.

Las modificaciones en ambos equipos

A los 19 minutos del complemento, Temperley realizó tres cambios para reorganizarse: Axel Richarte ingresó por Federico Nieto, Lautaro Fernández reemplazó a Tobías Krüger y Nicolás Trebotic entró por Lautaro Benítez.

Marcelo Fuentes respondió a los 30 minutos con tres variantes ofensivas. Joaquín Barolín reemplazó a Renzo Reynaga, Gonzalo Salega ingresó por Juan Salas y Facundo Heredia ocupó el lugar de Valentín Pereyra.

En el tramo final, Lucas Melo entró en Temperley por Enzo Brandán. El visitante se replegó para defender el empate, mientras Patronato incrementó la presión y buscó aprovechar los espacios generados por la ventaja numérica.

Reclamo de penal y un cierre cargado de tensión

El árbitro adicionó cinco minutos y Patronato tuvo las últimas oportunidades del encuentro. El equipo local fue con determinación en busca del gol y Temperley consiguió sostener el empate con dificultades.

La acción más discutida se produjo dentro del área visitante, cuando Gonzalo Salega recibió una fuerte patada. Patronato reclamó penal, pero Amiconi no sancionó la infracción.