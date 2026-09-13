Franco Colapinto brilló con Alpine y terminó séptimo en el Gran Premio de España de Fórmula 1, disputado este domingo en el flamante circuito Madring. El piloto argentino avanzó dos posiciones desde la largada, administró los neumáticos, protagonizó una maniobra decisiva en el tramo final y sumó seis puntos para el campeonato.

El corredor oriundo de Pilar había comenzado la competencia desde la novena posición, conseguida durante la clasificación del sábado. Apenas se apagaron los semáforos, superó al Racing Bulls de Liam Lawson y al McLaren de Oscar Piastri para instalarse en el séptimo lugar.

¡QUE LARGADA! Lando Norris movió bien para mantenerse en el primer lugar, pero Max Verstappen logró superar a Kimi Antonelli y se pone en el 2° puesto en el arranque de la carrera. 📺 #SpanishGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/BsALGL59pN — SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2026

Pocas vueltas después, Colapinto aprovechó los problemas de frenos que afectaron a Lewis Hamilton. El piloto de Ferrari perdió terreno y posteriormente abandonó en el séptimo giro, situación que permitió al argentino avanzar momentáneamente hasta la sexta colocación.

La estrategia modificó las posiciones

Lawson recuperó su posición en la vuelta 10 mediante una maniobra concretada en la curva 5. Cinco giros más tarde, el abandono de Lance Stroll provocó la implementación del Virtual Safety Car y abrió una instancia determinante para las estrategias de los equipos.

Alpine llamó a Colapinto a los boxes para realizar el cambio de neumáticos. Después de la detención, el argentino regresó a la pista en el décimo puesto y debió reconstruir su carrera durante la segunda mitad de la competencia.

En ese tramo, Colapinto defendió su posición ante los ataques de Arvid Lindblad y sostuvo un ritmo competitivo. El argentino evitó cometer errores mientras esperaba que se completaran las detenciones del resto de los pilotos para recuperar terreno en el clasificador.

Una maniobra decisiva ante Bortoleto

Con el desarrollo de las paradas, el representante de Alpine volvió a ubicarse entre los diez primeros. En la vuelta 48 concretó una de sus principales maniobras al superar al brasileño Gabriel Bortoleto, piloto de Audi, y avanzar hasta la octava posición.

Después del sobrepaso, Colapinto consiguió establecer una diferencia superior a los dos segundos respecto de Oscar Piastri. Esa ventaja le permitió afrontar las últimas vueltas sin una presión inmediata del piloto de McLaren.

El reordenamiento definitivo del clasificador favoreció al argentino, quien cruzó la meta en el séptimo lugar. El resultado le otorgó seis puntos y confirmó la destacada actuación que había comenzado con su clasificación entre los diez mejores.

Antonelli ganó la primera carrera en Madring

Kimi Antonelli se quedó con la victoria en el primer Gran Premio de Fórmula 1 disputado en Madring. El italiano aprovechó el momento del Virtual Safety Car para realizar su parada y regresó a la pista por delante de sus principales competidores, de acuerdo con la crónica de la carrera.

Max Verstappen terminó segundo, mientras que Lando Norris completó el podio luego de haber largado desde la pole position. Charles Leclerc finalizó cuarto y George Russell ocupó el quinto lugar.

Colapinto también superó ampliamente el resultado de su compañero Pierre Gasly, quien terminó en la 12ª colocación. El argentino convirtió la novena posición de partida en un séptimo puesto y volvió a sumar puntos para Alpine en la temporada.

Un resultado destacado para Colapinto

El séptimo lugar igualó la mejor posición obtenida por Colapinto durante el campeonato 2026. El piloto ya había terminado en esa ubicación en el Gran Premio de Miami, donde también recibió seis unidades.

La actuación tuvo un valor adicional por haberse producido en el estreno absoluto del circuito Madring dentro del calendario. Al tratarse de una pista nueva, los pilotos y equipos contaban con escasa información previa sobre el comportamiento de los neumáticos y la evolución del trazado.

Colapinto resolvió una carrera cambiante con una buena salida, una defensa sostenida y un sobrepaso clave durante las vueltas finales. Su rendimiento le permitió cerrar el fin de semana entre los ocho mejores y sumar puntos importantes para el campeonato.