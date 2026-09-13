Colapinto larga noveno en el GP de España: “Ojalá vayamos para adelante”

Franco Colapinto larga noveno en el Gran Premio de España de Fórmula 1 y buscará aprovechar su lugar entre los diez primeros para avanzar en el nuevo circuito de Madrid. La competencia comenzará este domingo a las 10, hora argentina, y será transmitida por Disney+ Premium y Fox Sports.

El piloto argentino de Alpine se mostró optimista antes de la largada y destacó la importancia del plan que defina el equipo para la carrera. “Ojalá sea buena nuestra estrategia y vayamos para adelante”, expresó Colapinto durante la previa.

💪 "CON MUCHAS GANAS DE ESTA PRIMERA EXPERIENCIA", dijo Franco Colapinto en la previa del primer Gran Premio de España en el circuito de Madring. 📺 #SpanishGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Aqly5UMNv0 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2026

El argentino llegó a la última fase de la clasificación y obtuvo el noveno puesto de la parrilla. Su compañero Pierre Gasly quedó eliminado antes de la Q3 y comenzará desde la 14ª posición, cinco lugares por detrás del piloto bonaerense.

Colapinto mostró un buen rendimiento

El representante argentino inició el fin de semana con un 13º puesto en la primera práctica libre y terminó 15º en la segunda sesión. Durante el tercer entrenamiento mejoró su rendimiento y finalizó 11º, cerca de los diez primeros.

En la clasificación, Colapinto logró avanzar hasta la Q3 y aseguró un lugar en la quinta fila de salida. El resultado le permitirá afrontar la carrera con posibilidades de disputar posiciones puntuables desde las primeras vueltas.

Lando Norris obtuvo la pole position con McLaren después de marcar su mejor tiempo en la última vuelta de la clasificación. Kimi Antonelli partirá segundo con Mercedes y Max Verstappen lo hará desde el tercer puesto con Red Bull, de acuerdo con la información oficial de la Fórmula 1.

Cómo es el nuevo circuito

El Gran Premio de España marcará el debut del circuito Madring dentro del calendario de la Fórmula 1. El trazado fue construido alrededor del recinto ferial de IFEMA y combinó sectores permanentes con calles públicas.

La pista tiene una extensión aproximada de 5,4 kilómetros y cuenta con 22 curvas. Su diseño presenta cambios de elevación, sectores de alta velocidad y una recta en la que los monoplazas podrían alcanzar los 340 kilómetros por hora.

Otra de sus características es una extensa curva peraltada, señalada entre las más largas del calendario. La variedad del recorrido obligará a los equipos a considerar la degradación de los neumáticos y las posibilidades de adelantamiento al definir sus estrategias.

Horario y transmisión

La carrera del Gran Premio de España comenzará a las 10 de Argentina. Colapinto intentará sostenerse dentro del grupo de los diez primeros y avanzar desde la novena posición con el Alpine.

La competencia podrá seguirse mediante Disney+ Premium y Fox Sports. Norris partirá adelante, escoltado por Antonelli y Verstappen, mientras que Colapinto será el único representante argentino en la parrilla.