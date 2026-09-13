La delegación Paraná del CPCEER invita a un conversatorio sobre incentivos fiscales y financieros de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
El conversatorio sobre incentivos fiscales y financieros abordará los beneficios del RINI, las garantías del FOGAER y distintas alternativas del mercado de capitales. Será el martes 15 de septiembre, a las 16 horas. La actividad es gratuita y presencial.
El conversatorio sobre incentivos fiscales y financieros organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCEER) se realizará el martes 15 de septiembre, a las 16 horas, en el Aula Magna de la Facultad Teresa de Ávila de la UCA, ubicada en Buenos Aires 239.
La actividad, organizada en el marco del 75° aniversario de la entidad, estará destinada a profesionales en Ciencias Económicas, asesores financieros, responsables de tesorería y finanzas de empresas y titulares de pequeñas y medianas empresas. La participación no tendrá costo.
Durante el encuentro se analizarán las herramientas disponibles en la provincia, entre ellas el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), aprobado mediante la Ley Nº 11.162 y su Decreto Reglamentario Nº 4.138, además del Fondo de Garantías de Entre Ríos (FOGAER).
Beneficios y herramientas financieras
Entre los temas previstos se encuentran los beneficios impositivos contemplados por el RINI, el acceso prioritario a garantías del FOGAER y la prioridad en contrataciones del Estado. También se explicarán las bonificaciones en las tasas de préstamos y líneas crediticias promovidas por el Gobierno provincial.
El programa incluirá alternativas para obtener financiamiento mediante la negociación de cheques de pago diferido, pagarés y facturas de crédito electrónicas, además de la emisión de Obligaciones Negociables y operaciones de caución dentro del mercado bursátil argentino.
Asimismo, se abordarán opciones para aplicar excedentes de liquidez a través de instrumentos del mercado de capitales, teniendo en cuenta aspectos como disponibilidad, rentabilidad y cobertura.
Los disertantes
El panel estará integrado por el licenciado en Economía Santiago Henderson, el contador público Alfredo Calabresse y Walter Muller, gerente del FOGAER. También participarán representantes de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).
El presidente de la delegación Paraná del CPCEER, CPN Daniel Salomon, indicó que el conversatorio tendrá modalidad exclusivamente presencial y reiteró que se tratará de una actividad no arancelada.
Cómo inscribirse:
Formulario de inscripción. (Click en este link al formulario).