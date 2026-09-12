Beba entrerriana será sometida a una cirugía cardíaca inédita en Argentina

La beba entrerriana será sometida a un cerclaje de la arteria pulmonar

La historia de Emma, la beba de siete meses oriunda de Gualeguaychú, suma un nuevo capítulo de esperanza. El próximo 22 de septiembre será sometida a una compleja cirugía cardíaca a corazón abierto en el Hospital Garrahan, donde un equipo de especialistas intentará aplicar una técnica de vanguardia que no registra antecedentes en Argentina para un caso como el suyo.

La pequeña nació con una miocardiopatía dilatada severa, una enfermedad poco frecuente que afecta el funcionamiento del lado izquierdo del corazón y que desde su nacimiento la obligó a atravesar internaciones, traslados, estudios de alta complejidad y un tratamiento permanente.

La cirugía que podría darle más tiempo con su propio corazón

El procedimiento se denomina cerclaje de la arteria pulmonar y consiste en intervenir sobre una arteria del lado derecho del corazón, que en Emma funciona adecuadamente, para estimular el trabajo del lado izquierdo y mejorar su rendimiento.

Su mamá, Lorena Holstein, explicó que el objetivo no es curar definitivamente la enfermedad, sino ofrecerle una oportunidad para fortalecer su corazón y retrasar, o incluso evitar por un tiempo, la necesidad de un trasplante.

“Esto obligaría al lado izquierdo de su corazón a tener que funcionar un poco mejor y se espera poder ganar años de vida para ella”, expresó Lorena.

Una técnica habitual, pero inédita para este diagnóstico

En el Garrahan el cerclaje de la arteria pulmonar es una práctica conocida para bebés con determinadas malformaciones congénitas. Sin embargo, lo innovador es su utilización en una paciente con miocardiopatía dilatada como Emma.

Según explicó la familia, el hospital mantiene contacto con especialistas de Estados Unidos para evaluar alternativas frente a enfermedades poco frecuentes, y esta estrategia ya fue aplicada en algunos centros de Alemania y Norteamérica.

“Estamos muy agradecidos de que ellos accedieran a hacerla. Sé que el hospital está en continua comunicación con Estados Unidos cada vez que se presenta algún caso”, manifestó su mamá.

Un posoperatorio de alto riesgo

La familia viajará un día antes al Garrahan para la internación prequirúrgica. Durante esa jornada, los médicos realizarán controles generales, hidratación y estudios para que Emma llegue en las mejores condiciones posibles al quirófano.

Lorena reconoció que el momento más delicado será la recuperación posterior a la operación. “Es una intervención riesgosa porque es a corazón abierto. Los cirujanos y los cardiólogos nos explicaron que tiene más riesgo antes y después de la cirugía que durante la operación”, señaló.

La solidaridad vuelve a acompañar a Emma

Mientras esperan la cirugía en Buenos Aires, la familia debe afrontar gastos de alojamiento, alimentación y traslados. El padre de la beba también atraviesa una situación de salud que le impide realizar trabajos físicos de manera habitual, por lo que ambos volvieron a pedir el acompañamiento de la comunidad.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante transferencias al alias martin.bassini, a nombre de Martín Oscar Bassini. Además del apoyo económico, la familia pidió acompañamiento y oraciones para afrontar uno de los desafíos más importantes desde el nacimiento de Emma.