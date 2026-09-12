Gualeguaychú será sede del Pre Cosquín 2027: cómo inscribirse y los requisitos para participar

Gualeguaychú lanzó la convocatoria para participar del Pre Cosquín 2027, el tradicional certamen que selecciona a los nuevos talentos del folklore argentino y que reúne a artistas de todo el país en distintas sedes oficiales.

La instancia clasificatoria local se desarrollará los días 31 de octubre y 1 de noviembre, organizada por la Dirección de Cultura del Gobierno de Gualeguaychú. Los ganadores de cada rubro obtendrán el pase a la etapa final que se disputará en enero en la histórica Plaza Próspero Molina de Cosquín, Córdoba.

La convocatoria está dirigida a artistas de todo el país y podrán inscribirse mayores de 16 años. El trámite permanecerá habilitado hasta el 27 de octubre y se realiza enviando la documentación al correo fiestaspopulares@gualeguaychu.gov.ar

Los rubros habilitados

Solista vocal

Dúo vocal

Conjunto instrumental

Solista instrumental

Solista de malambo

Conjunto de malambo

Pareja de danza tradicional

Pareja de danza estilizada

Conjunto de danza folklórica

Con esta nueva edición, Gualeguaychú vuelve a integrar el circuito nacional de sedes del Pre Cosquín, brindando una oportunidad de proyección para artistas locales, regionales y nacionales.

Cuándo será la final del Pre Cosquín 2027

La 55.ª edición del certamen ya confirmó su calendario nacional. Tras las etapas clasificatorias que se desarrollarán entre agosto y noviembre en más de 60 sedes del país, la competencia decisiva tendrá lugar en enero de 2027 en Cosquín.

Las fechas oficiales son:

Rondas clasificatorias: del 4 al 15 de enero de 2027.

Finales: 16 y 17 de enero de 2027.

Noche de Ganadores: 18 de enero de 2027.

Los ganadores de cada categoría pasarán a formar parte de la programación del 67.º Festival Nacional de Folklore de Cosquín, uno de los escenarios más importantes para la música y la danza tradicional argentina.

Una edición con nueva identidad federal

La organización también presentó la imagen oficial del Pre Cosquín 2027, desarrollada por el artista visual Cristian Brossard. El diseño pone en primer plano el número 55, que simboliza la trayectoria del certamen, junto con una paleta de colores inspirada en los paisajes argentinos y cuatro líneas que representan los puntos cardinales.

La propuesta busca reflejar el carácter federal del concurso: artistas provenientes del norte, sur, este y oeste del país confluyen en un mismo destino con la posibilidad de llegar al escenario Atahualpa Yupanqui y proyectar su carrera artística a nivel nacional.