Prorrogaron la convocatoria al Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal 2026

La convocatoria al Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal 2026 fue prorrogada hasta el 30 de septiembre. La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Museo y Mercado Provincial de Artesanías Carlos Asiain, anunció la extensión del plazo para participar de la cuarta edición del certamen.

De acuerdo con la información compartida desde el Gobierno provincial, la propuesta está dirigida a artesanas y artesanos mayores de 18 años que acrediten al menos tres años de residencia en Entre Ríos. Además, deberán estar inscriptos o haber iniciado el trámite correspondiente en el Registro Provincial de Artesanos y Artesanas de Entre Ríos (Reproar).

Las piezas presentadas deberán ser de autoría propia y estar realizadas total o parcialmente a mano. Podrán ser utilitarias, decorativas o funcionales y serán valoradas por su calidad técnica y estética, además de su capacidad para reflejar el oficio, la creatividad, la identidad cultural y el patrimonio artesanal entrerriano.

Premios de hasta $900.000

El certamen entregará tres premios adquisición. El primer puesto recibirá $900.000, mientras que el segundo obtendrá $800.000 y el tercero, $600.000.

A estos reconocimientos se sumará el premio incentivo Joven Artesano/a, otorgado por la Asociación de Amigos del Museo y Mercado Provincial de Artesanías Carlos Asiain. Será de $400.000, no tendrá carácter de adquisición y estará destinado específicamente a participantes menores de 30 años.

La inscripción se realizará exclusivamente de manera online mediante el formulario habilitado por la organización y conforme a las bases del reglamento oficial. La iniciativa apunta a visibilizar la diversidad de la producción artesanal entrerriana y reconocer a quienes preservan técnicas, saberes y tradiciones que forman parte del patrimonio cultural provincial.