River quiere seguir de racha ante Atlético Tucumán: horario, TV y formaciones

River visitará este sábado a Atlético Tucumán desde las 17.30 en el estadio Monumental José Fierro, por la novena fecha del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio atraviesa su mejor momento del semestre luego de conseguir dos triunfos consecutivos y buscará una nueva victoria que le permita ingresar en zona de playoffs.

El Millonario llega revitalizado después de superar a Banfield y a Independiente Rivadavia, dos resultados que le permitieron recuperarse luego de una etapa marcada por derrotas y eliminaciones. Si vuelve a sumar de a tres en Tucumán, quedará entre los equipos clasificados a los octavos de final por primera vez desde el comienzo del certamen.

El encuentro será dirigido por Andrés Gariano, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR. La transmisión televisiva será de TNT Sports Premium y el partido comenzará a las 17.30.

Ponzio podría repetir el equipo de River

Leonardo Ponzio analiza mantener por tercer encuentro consecutivo la misma formación de River, algo que no ocurrió durante los ciclos recientes de Eduardo Coudet y Marcelo Gallardo. El último entrenador del club que sostuvo un once inicial durante tres partidos seguidos había sido Martín Demichelis en 2023.

Santiago Beltrán continuaría en el arco, acompañado por una defensa integrada por Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña. En la mitad de la cancha, Fausto Vera ocuparía nuevamente el centro junto a Tobías Andrada y Tomás Galván.

Thiago Almada tendría libertad para jugar como enlace, mientras que Sebastián Driussi y Ángel Correa conformarían la dupla ofensiva. De esta manera, River apostaría nuevamente por la estructura que le permitió conseguir sus últimos dos triunfos.

Atlético Tucumán llega con cinco partidos sin perder

Atlético Tucumán también atraviesa un buen presente y viene de conseguir una importante victoria por 2-1 ante Racing en Avellaneda. El equipo conducido por Julio César Falcioni acumula cinco encuentros consecutivos sin derrotas, aunque arrastra una extensa racha sin ganar como local desde el pasado 20 de marzo.

El Decano tendría como titulares a Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo e Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy y Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz.

En River, el posible once sería Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Sebastián Driussi y Ángel Correa.

El antecedente más reciente favorece a Atlético Tucumán. En mayo, por una fecha pendiente del Torneo Apertura, el conjunto tucumano se impuso 1-0 en el Monumental con un gol de Renzo Tesuri. Este sábado, River intentará tomarse revancha y extender su recuperación para acomodarse definitivamente en la pelea por la clasificación.