El entrerriano Rodrigo Bacidalupe debutó en Boca en el triunfo ante Central Córdoba

El entrerriano Rodrigo Bacidalupe debutó en Boca este viernes 11 de septiembre, durante la victoria por 3-1 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera, por la novena fecha del Torneo Clausura. El delantero categoría 2007 ingresó a los 72 minutos y cumplió así el objetivo de disputar oficialmente sus primeros minutos con la Primera del Xeneize.

El atacante reemplazó al paraguayo Ángel Romero, una de las figuras del encuentro y autor de dos de los goles del conjunto local. De esta manera, Bacidalupe contó con aproximadamente 18 minutos para mostrarse ante el público de La Bombonera y concretó un nuevo paso dentro de su formación en el club.

El futbolista de 19 años nació el 22 de julio de 2007 en el paraje El Ombú, departamento La Paz, y durante 2026 se consolidó como uno de los atacantes destacados de las divisiones juveniles de Boca. Su estreno llegó, además, en un momento de buen rendimiento personal en la Reserva.

MOMENTO SOÑADO: Rodrigo Bacidalupe (19) ingresó en el ST por Ángel Romero y realizó su DEBUT ABSOLUTO en la primera de Boca... ¡EN LA BOMBONERA! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/AbADKNHP6w — SportsCenter (@SC_ESPN) September 12, 2026

De los goles en Reserva al debut en Primera

Conocido como “El Colo”, Bacidalupe se desempeña principalmente como delantero centro y había tenido una actuación destacada apenas dos días antes de su estreno en Primera. El miércoles fue titular en el triunfo de la Reserva de Boca ante Platense por el Torneo Proyección 2026 y marcó dos goles.

Su rendimiento en las categorías formativas le permitió acercarse progresivamente al plantel superior hasta recibir la oportunidad ante Central Córdoba. Boca afrontó el compromiso con nueve modificaciones respecto del equipo utilizado frente a San Pablo por la Copa Sudamericana, circunstancia que abrió espacio para varios futbolistas con menos minutos.

El conjunto xeneize terminó imponiéndose por 3-1 con un doblete de Ángel Romero y otro tanto de Enner Valencia. Martín Cuitiño convirtió el descuento del equipo santiagueño sobre el cierre. En ese contexto, el juvenil entrerriano pudo completar su esperado estreno.

De La Paz a las inferiores de Boca

La historia de Bacidalupe con Boca comenzó cuando tenía apenas 10 años. Antes de incorporarse al club de la Ribera, había dado sus primeros pasos futbolísticos en la Escuela José Tabárez de San Gustavo, donde comenzó a desarrollar sus condiciones como atacante.

Su oportunidad surgió durante una prueba realizada en San Gustavo y Santa Elena. Allí fue observado por Hugo Perotti y Ernesto Mastrángelo, históricos futbolistas que estuvieron vinculados a la captación de jóvenes talentos para la institución.

Bacidalupe debió superar tres pruebas antes de conseguir un lugar en las divisiones formativas. Finalmente, en marzo de 2018 inició formalmente su etapa en las inferiores de Boca y comenzó un recorrido que, más de ocho años después, lo llevó hasta La Bombonera.

El primer contrato profesional

Otro momento importante de su carrera ocurrió en junio de 2024, cuando el delantero firmó su primer contrato profesional con Boca. En aquella oportunidad estuvo acompañado por Raúl Cascini y Marcelo Delgado.

“Un sueño hecho realidad. Muy feliz y agradecido de haber firmado mi primer contrato con el club de mis amores”, expresó el futbolista entrerriano después de rubricar aquel vínculo.

Desde entonces continuó acumulando experiencia en las categorías juveniles y especialmente en Reserva. Sus goles y actuaciones durante 2026 terminaron acercándolo a la Primera hasta recibir la oportunidad de ingresar ante Central Córdoba.

Las características del “Colo” Bacidalupe

El atacante entrerriano se desempeña principalmente como centrodelantero. Entre sus características aparecen la movilidad, potencia física y velocidad, además de su capacidad para ocupar espacios dentro del área rival.

También puede retrasar su posición para participar en la elaboración de las jugadas y utilizar su físico para proteger la pelota. Su capacidad goleadora fue una de las características que mostró durante su recorrido por las categorías juveniles.

El viernes 11 de septiembre quedará así marcado en su carrera: después de llegar a Boca siendo un niño, superar las distintas etapas formativas y firmar su primer contrato profesional, Rodrigo Bacidalupe tuvo finalmente su estreno oficial en la Primera del Xeneize.