Soledad Silveyra sigue internada: cómo evoluciona tras la fractura de pelvis

Soledad Silveyra continúa internada en el Sanatorio Otamendi luego del accidente doméstico que sufrió el domingo 6 de septiembre. La actriz permanece acompañada por sus familiares y evoluciona bajo seguimiento médico.

Este viernes, el periodista Daniel Ambrosino brindó nuevas precisiones sobre el estado de salud de la actriz a través de su cuenta de X. Según informó, “Solita sigue internada después de la caída que sufrió”, aunque destacó que actualmente se encuentra “de mucho mejor ánimo”.

Si bien su estado físico no presentó cambios significativos, la mejoría en su estado anímico es considerada una señal positiva mientras continúa con el proceso de recuperación.

Soledad Silveyra no deberá ser operada

Una de las principales novedades sobre la salud de Soledad Silveyra es que, por el momento, no será necesario que atraviese una cirugía.

Ambrosino señaló que la actriz deberá cumplir con un período prolongado de reposo para recuperarse de las lesiones provocadas por la caída.

“Será necesario un reposo largo”, explicó el periodista al referirse a los próximos pasos en la recuperación de la actriz.

De esta manera, Silveyra continuará internada bajo atención médica y deberá atravesar varias semanas de recuperación antes de retomar sus actividades habituales.

Qué le pasó a Soledad Silveyra

El accidente había sido dado a conocer inicialmente por Pepe Ochoa durante una emisión de LAM, por América TV. Según explicó el periodista, la actriz sufrió una fuerte caída en su casa y posteriormente fue trasladada al Sanatorio Otamendi.

La situación se produjo cuando Silveyra ya atravesaba un problema físico previo: padecía trocanteritis, una afección que le provocaba fuertes dolores en la zona de la cadera.

Tras la caída, el cuadro se agravó y la actriz sufrió una fractura de pelvis.

Al momento del accidente, Silveyra se encontraba sola en su domicilio. De acuerdo con la información difundida, logró comunicarse con su hijo Facundo, quien acudió al lugar para asistirla y posteriormente se concretó su traslado al centro de salud.

Por ahora, la actriz continúa internada y acompañada por sus familiares, mientras los médicos supervisan su evolución y se prepara para afrontar un período de reposo prolongado.