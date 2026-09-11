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Mirtha Legrand sigue internada: cómo continúa la salud de la diva de la televisión

La conductora Mirtha Legrand continúa su evolución favorable respecto del cuadro respiratorio que motivó su internación, a los 99 años, en el Sanatorio Mater Dei. El nuevo parte médico.

11 de Septiembre de 2026
La conductora que se recupera de un cuadro respiratorio a los 99 años.
La conductora que se recupera de un cuadro respiratorio a los 99 años. Foto: (Redes).

La conductora Mirtha Legrand continúa su evolución favorable respecto del cuadro respiratorio que motivó su internación, a los 99 años, en el Sanatorio Mater Dei. El nuevo parte médico.

La conductora Mirtha Legrand continúa su evolución favorable respecto del cuadro respiratorio que motivó su internación, a los 99 años, en el Sanatorio Mater Dei, según informaron las autoridades médicas en un nuevo parte difundido este viernes.

 

En el comunicado, firmado por la Dirección Médica del centro de salud ubicado en el barrio porteño de Palermo, se precisó que la diva de los almuerzos mantiene una "participación activa de su kinesiólogo" como parte de su proceso de recuperación.

 

Asimismo, se detalló que la presentadora "está muy atenta a sus actividades personales recibiendo visitas de amigos y familiares", mostrando un buen estado de ánimo y manteniéndose acompañada por su entorno más cercano.

 

A través del escrito, la propia Mirtha aprovechó para hacer llegar su gratitud hacia el público y la prensa: "Agradece a todos las muestras de cariño", señalaron desde el sanatorio.

 

Por último, el centro de salud aclaró que solo comunicará novedades en caso de ser necesario y adelantó: "Informaremos por este medio y de no mediar cambios, el día lunes emitiremos un nuevo parte médico".

Temas:

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