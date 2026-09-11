Visita del papa León XIV: cuándo definirán si habrá feriado o asueto en Argentina

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá entre sus próximas definiciones el eventual establecimiento de feriados o asuetos durante su estadía en el país. El Gobierno nacional espera conocer el martes 15 la agenda oficial elaborada por el Vaticano y, a partir de ese programa, resolver qué medidas se aplicarán entre el 8 y el 11 de noviembre.

El Ejecutivo ya analizaba alternativas para facilitar la participación de los fieles en las actividades del Sumo Pontífice e informaron, según supo La Nación, que la decisión quedará supeditada al cronograma definitivo de la Santa Sede y podría contemplar una combinación de feriados y asuetos según las jornadas y jurisdicciones involucradas.

Una vez recibido el programa, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, prevé convocar a una nueva reunión interdisciplinaria. Participarán representantes de la Iglesia, el Ejecutivo nacional y los gobiernos de la Ciudad y provincia de Buenos Aires y Córdoba, jurisdicciones que tendrán actividades vinculadas con la visita.

Avanza la organización de la visita papal

La reunión será la segunda del comité encargado de coordinar el viaje. Entre ambos encuentros se produjo la visita de una nueva misión de avanzada del Vaticano, encabezada por el sacerdote mexicano Salas Castañeda, coordinador de los viajes papales de la Santa Sede.

Representantes del Vaticano, funcionarios de las distintas jurisdicciones y miembros del Episcopado recorrieron los lugares incluidos en la agenda tentativa. El Gobierno y la Iglesia expresaron su "alegría por la presencia y el trabajo de la delegación de la Secretaría de Estado de la Santa Sede" y destacaron la coordinación entre las administraciones involucradas.

También avanzó la planificación de la seguridad. El Ministerio de Seguridad dispuso la creación de tres Comandos Unificados Federales para coordinar los operativos en la Ciudad de Buenos Aires, localidades bonaerenses como Luján y Claypole, y Córdoba.

La agenda prevista para León XIV

León XIV arribaría a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre procedente de Montevideo. Entre las primeras actividades se prevén una ofrenda en el monumento a José de San Martín y un encuentro bilateral con el presidente Javier Milei en Casa Rosada.

El itinerario en preparación contempla además actividades con representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, una visita al Cottolengo Don Orione, una misa multitudinaria y encuentros con jóvenes. También está prevista una reunión con representantes sindicales, movimientos sociales y empresarios en la Universidad Católica Argentina. La visita incluiría además una misa en Córdoba.