Fuerte choque en una esquina de Paraná: dos personas lesionadas

En la mañana de este viernes se registró un fuerte choque entre una Renault Duster y una Ford F100 que dejó como saldo dos personas lesionadas. El siniestro se registró alrededor de las 8.40 en la intersección de calles Malvinas y Santa Fe de la ciudad de Paraná.

Según pudo saber Elonce, la Renault Duster circulaba por calle Malvinas, mientras que la Ford F100 avanzaba por Santa Fe cuando, por motivos que deberán determinarse, ambos vehículos colisionaron en la bocacalle.

Como consecuencia del impacto, la Duster quedó detenida prácticamente en el centro de la intersección. La Ford F100, en tanto, perdió su trayectoria y terminó contra un árbol ubicado en las inmediaciones.

Dos personas fueron trasladadas al Hospital San Martín

Tras el choque se solicitó asistencia para los involucrados y dos personas fueron trasladadas al Hospital San Martín ya que presentaban golpes de carácter leve.

La Ford F100 transportaba además una bicicleta en su caja, que terminó sobre la calle del siniestro.

El choque también alcanzó indirectamente a un tercer rodado. Se trató de un Renault Kwid que se encontraba estacionado sobre la vereda, el cual sufrió daños en una de sus ópticas.

Debido a la posición en la que quedaron los vehículos y al despliegue de los servicios de emergencia, se dispuso un corte de calles en las inmediaciones de Malvinas y Santa Fe durante el operativo.