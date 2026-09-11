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Cuatro detenidos por intentos de robo en un jardín y una vivienda en Paraná

La Policía intervino en tres procedimientos en Paraná. Dos hombres fueron sorprendidos dentro de un jardín y otros dos tras ingresar a una vivienda. Además, un sospechoso fue interceptado con tres rejillas cuya procedencia no pudo justificar.

11 de Septiembre de 2026
Dos intentos de robo terminaron con cuatro detenidos
Dos intentos de robo terminaron con cuatro detenidos

La Policía intervino en tres procedimientos en Paraná. Dos hombres fueron sorprendidos dentro de un jardín y otros dos tras ingresar a una vivienda. Además, un sospechoso fue interceptado con tres rejillas cuya procedencia no pudo justificar.

Durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes, la Policía de Paraná realizó tres procedimientos que dejaron como saldo cuatro hombres detenidos por presuntas tentativas de robo y otro identificado tras ser sorprendido con tres rejillas cuya procedencia no pudo justificar.

 

Uno de los hechos ocurrió en inmediaciones del Jardín 33 Orientales, donde personal de Comisaría Primera realizaba controles preventivos durante la madrugada. Los efectivos escucharon ruidos y advirtieron movimientos provenientes del interior del establecimiento educativo.

 

Al ingresar al edificio, los funcionarios encontraron a dos hombres en el segundo piso y constataron daños en griferías y otros elementos. Además, uno de los sospechosos tenía en su poder un cuchillo, que fue secuestrado durante el procedimiento.

 

Tras comunicar la situación a la Fiscalía en turno, se dispuso la detención de los dos hombres y su posterior alojamiento en la Alcaidía, luego de completar las diligencias correspondientes.

 

Ambos quedaron supeditados a una causa por el supuesto delito de tentativa de robo.

El segundo procedimiento se desarrolló durante la noche en la zona de avenida Circunvalación y Churruarín, luego de una advertencia emitida desde el sistema de videovigilancia del 911.

 

Según se informó, a través de las cámaras se detectó a un hombre que trasladaba elementos pesados dentro de una bolsa. Al advertir la presencia de los dispositivos de videovigilancia, habría intentado ocultarlos.

Con los datos aportados, efectivos policiales interceptaron al sospechoso y procedieron a identificarlo. Durante el procedimiento comprobaron que llevaba consigo tres rejillas, aunque no pudo justificar su procedencia.

 

La Fiscalía en turno dispuso el secuestro de los elementos y la correcta identificación del hombre. En este caso, no se ordenó su detención.

 

 

Entraron a una vivienda tras trepar las rejas

Otro operativo se produjo después de que el sistema de videovigilancia alertara sobre dos hombres que habían ingresado a una vivienda de calle Churruarín, luego de trepar las rejas perimetrales del inmueble.

A partir de las características aportadas, los policías realizaron recorridas por las inmediaciones y consiguieron localizar y demorar a los dos sospechosos en calle Esquiú.

 

Posteriormente, los funcionarios inspeccionaron la propiedad y constataron daños en una reja, además de encontrar distintos elementos desordenados en el patio y en el sector posterior de la vivienda.

 

La Fiscalía fue informada sobre lo ocurrido y dispuso la detención de ambos hombres y su traslado a la Alcaidía de Tribunales. Los dos quedaron supeditados a una causa por el supuesto delito de tentativa de robo.

Temas:

Paraná policía operativos policiales Tentativa de robo detenidos
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