Pánico por dos dogos sueltos en Córdoba: vecinos tuvieron que subirse a árboles

Dos dogos que circulaban sueltos por el barrio Marqués de Sobremonte, en la ciudad de Córdoba, generaron momentos de tensión durante la tarde de este jueves. Ante el temor provocado por los animales, algunos vecinos llegaron a subirse a árboles y otras estructuras para mantenerse a resguardo.

El episodio se registró en inmediaciones de Toledo de Pimentel al 630. Según informó la Policía de Córdoba, los perros habían atacado previamente a otro animal y se encontraban en la vía pública sin las medidas de seguridad correspondientes.

La situación motivó un llamado al 911 y la intervención de efectivos policiales junto con personal de la Patrulla Ambiental. De acuerdo con los reportes difundidos, no se registraron personas heridas durante el procedimiento.

Vecinos buscaron refugio ante los animales

La presencia de los dogos generó preocupación entre quienes circulaban por el sector. Algunos residentes optaron por trepar a árboles o ubicarse en lugares elevados mientras aguardaban la llegada de los agentes.

⚠️ Dos dogos sueltos generaron preocupación en barrio Marqués de Sobremonte. 😰 Vecinos aseguraron que los perros iban y venían desorientados por la zona . 🚨 Hasta el momento, no se denunciaron ataques a personas.#cordoba #peligro #perros pic.twitter.com/ZuHJoGlLVL — Canal 10 Córdoba (@canal10cba) September 10, 2026

Los animales presentaban rastros de sangre en la zona de la boca luego del ataque contra otro perro, circunstancia que incrementó la inquietud de quienes presenciaron la escena. Las autoridades no informaron el estado del animal que había sido atacado.

Una vez en el lugar, los efectivos localizaron a ambos perros e iniciaron las tareas para contenerlos. La intervención se realizó de manera conjunta con la Patrulla Ambiental para evitar que continuaran desplazándose por el barrio.

Los dogos quedaron resguardados

Finalmente, los agentes consiguieron poner a salvo a los dogos y trasladarlos a una dependencia policial. Allí quedaron bajo resguardo mientras se intenta localizar a sus propietarios.

Desde la Policía de Córdoba señalaron que los animales permanecían a la espera de que sus responsables se presentaran. No se brindaron detalles sobre eventuales actuaciones administrativas o judiciales vinculadas con el episodio.

El procedimiento concluyó sin personas lesionadas, aunque el hecho provocó varios minutos de tensión entre los vecinos del sector. Las autoridades continúan con las actuaciones para establecer quiénes son los dueños de los perros y las circunstancias en las que quedaron sueltos en la vía pública.