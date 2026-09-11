Graves pérdidas por un temporal con granizo que golpeó zonas rurales de Misiones

Un fuerte temporal acompañado por granizo provocó importantes daños en cultivos de distintas zonas rurales del noreste de Misiones. La tormenta se registró durante la noche del miércoles y afectó principalmente a productores de Piñalito Norte, Paraje San Martín y San Antonio.

El fenómeno comenzó pasadas las 20 y tuvo una duración estimada de entre tres y cinco minutos. Pese a su brevedad, la intensidad de las piedras de hielo alcanzó para generar pérdidas en numerosas chacras dedicadas principalmente a la producción de tabaco y hortalizas de estación.

En San Antonio, una de las áreas más castigadas, productores rurales encontraron plantaciones dañadas después del paso de la tormenta. Las autoridades comenzaron posteriormente a recorrer las zonas afectadas para determinar la magnitud de las pérdidas y verificar posibles inconvenientes en viviendas.

Relevamientos después del temporal

Tras el temporal, cuadrillas municipales y efectivos de la Policía de Misiones desplegaron recorridas en sectores rurales para relevar los daños. Entre los puntos bajo observación se encontraban eventuales voladuras de techos y otras afectaciones estructurales.

El impacto del granizo volvió a generar preocupación entre familias cuya actividad económica depende directamente de los cultivos. En algunos establecimientos, el fenómeno alcanzó producciones que llevaban varios meses de trabajo y se encontraban en distintas etapas de desarrollo.

Los relevamientos buscaban establecer cuántas chacras resultaron afectadas y cuál fue el nivel de daño registrado en cada sector. Hasta el momento de la información difundida no se había brindado una estimación económica global de las pérdidas.

Persistía la inestabilidad en Misiones

Después del episodio, el Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta amarilla por tormentas para distintos departamentos de Misiones, entre ellos Capital, Candelaria, San Ignacio y Libertador General San Martín, con vigencia que se extendía hasta este viernes.

El organismo anticipó lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con posibilidad de abundante precipitación en períodos cortos, ráfagas y granizo aislado.

También se habían previsto acumulados de lluvia de entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de registros superiores de manera puntual. El escenario mantenía la atención sobre sectores rurales que ya habían resultado afectados por el episodio previo.

Defensa Civil mantuvo guardias preventivas

Ante la continuidad de condiciones inestables, Defensa Civil provincial dispuso guardias preventivas y coordinación con los municipios para responder ante eventuales emergencias derivadas de nuevas tormentas.

La atención se concentraba especialmente en las localidades alcanzadas por el temporal, donde productores y autoridades continuaban evaluando el impacto sobre las plantaciones y las condiciones de las viviendas rurales.

Mientras avanzaban esos relevamientos, la preocupación seguía centrada en la posibilidad de nuevas lluvias intensas y caída de granizo. Las pérdidas definitivas en la producción agrícola dependerán ahora de las evaluaciones que se realicen en cada una de las chacras afectadas.