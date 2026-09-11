Cesó el alerta por tormentas en Entre Ríos: cómo seguirá el tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dejó sin efecto la advertencia amarilla que había sido emitida para una amplia zona del centro y norte de Entre Ríos por tormentas. De esta manera, mejoraron las condiciones tras el período de inestabilidad previsto para las primeras horas de la jornada.

La advertencia había comprendido a los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador. El organismo había anticipado la posibilidad de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas.

Para esas zonas se habían previsto precipitaciones intensas en períodos breves, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes. Además, los acumulados estimados se ubicaban entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de manera puntual.

El alerta quedó sin efecto

Con la actualización de las condiciones meteorológicas, el alerta amarillo dejó de regir en Entre Ríos. El escenario previsto para las próximas horas muestra una tendencia hacia la estabilización, aunque todavía podría persistir abundante nubosidad en distintos sectores de la provincia.

En Paraná, después de una mañana marcada por la inestabilidad, las condiciones tenderían a mejorar durante el resto del viernes. La temperatura máxima prevista alcanzaría los 18°C, mientras que hacia la noche los registros rondarían los 13°C.

Qué pasará durante el fin de semana

La mejora se consolidaría durante el sábado 12 de septiembre, cuando se espera una jornada mayormente nublada y prácticamente sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura mínima descendería hasta los 9°C, mientras que la máxima se ubicaría alrededor de los 17°C.

El viento, sin embargo, continuaría siendo un factor a tener en cuenta durante el sábado. Según el pronóstico, podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante distintos momentos de la jornada.

Para el domingo 13, el SMN anticipa cielo parcialmente nublado y ausencia de lluvias. Además, se profundizaría el descenso térmico, con una mínima cercana a los 7°C y una máxima que volvería a rondar los 17°C.