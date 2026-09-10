Video: el momento en que la avioneta se precipitó en campo del sur entrerriano y dejó herido al piloto

Un video muestra la caída de una avioneta en un campo este jueves en la zona rural de Perdices, departamento Gualeguaychú. Las imágenes registraron los segundos previos al impacto de la aeronave utilizada para tareas de aplicación de fertilizantes. El piloto sobrevivió y debió ser hospitalizado.

(Bomberos Voluntarios de Ceibas).

La filmación fue realizada por un productor rural que se encontraba en la zona y posteriormente fue difundida por Bomberos Voluntarios de Ceibas. En la breve secuencia se observó a la avioneta perder altura y precipitarse hacia su lado derecho hasta impactar contra el terreno.

El accidente ocurrió en un establecimiento situado en inmediaciones de la Estancia Las Marías. Al sector se accedió desde el kilómetro 25 de la Autovía Nacional 14, a través de un camino vecinal que se extendía unos 20 kilómetros hacia el interior de la zona rural.

(Bomberos Voluntarios de Ceibas).

Una falla mecánica, entre las primeras hipótesis

A las 13.34, una dotación del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Ceibas partió hacia el establecimiento para intervenir en la emergencia y asistir al piloto.

(Bomberos Voluntarios de Ceibas).

Según los primeros datos aportados por fuentes policiales a Elonce, la aeronave habría sufrido una falla mecánica que provocó la pérdida de control y posterior caída. Las circunstancias precisas del accidente permanecían bajo investigación.

(Bomberos Voluntarios de Ceibas).

Fuentes de Bomberos indicaron que, una vez en tierra, la avioneta habría registrado un principio de incendio. Las llamas pudieron ser controladas y personal policial también intervino para desarrollar las actuaciones correspondientes.

(Bomberos Voluntarios de Ceibas).

El piloto fue trasladado al hospital

Como consecuencia del impacto, el piloto, domiciliado en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, recibió las primeras asistencias en el lugar y posteriormente fue trasladado al hospital de Gualeguaychú, según pudo saber Elonce.

(Bomberos Voluntarios de Ceibas).

Hasta el momento no se difundieron precisiones oficiales sobre la gravedad de las lesiones ni acerca de su evolución luego del ingreso al centro asistencial.

(Bomberos Voluntarios de Ceibas).

Mientras avanzaban las actuaciones para establecer las causas del accidente, el video permitió observar cómo ocurrió la caída de la aeronave segundos antes de impactar en el campo del sur entrerriano.