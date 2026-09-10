Murió un niño de 12 años cuando viajaba en un colectivo por Ruta 14

Un niño de 12 años falleció mientras viajaba junto a su madre en un colectivo de larga distancia que circulaba por el tramo correntino de Ruta Nacional 14. Los primeros indicios indicaron que se trató de un paro cardiorrespiratorio.
Un niño de 12 años falleció mientras viajaba junto a su madre en un colectivo de larga distancia que circulaba por la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 635, en cercanías de Estación Torrent, Corrientes.
El hecho ocurrió este miércoles, cuando el vehículo de la empresa Vía Bariloche/Vía Tac se dirigía desde Campana hacia la provincia de Misiones. De acuerdo con la información conocida, el chofer, un hombre de apellido Aranda, alertó a los efectivos policiales sobre la presencia de un menor que no presentaba signos vitales.
Al entrevistarse con la madre, identificada como Yésica, los uniformados fueron informados de que el niño, identificado como Jean, padecía parálisis cerebral, síndrome de West y una patología cardiovascular, publicó Diario Época.
Tras el primer examen realizado en el lugar, se constató que el menor había fallecido, aparentemente como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. No obstante, la Justicia inició una investigación para determinar la causa y establecer cuánto tiempo había transcurrido desde el fallecimiento.
La causa fue caratulada como "investigación de causal de muerte". Luego de las actuaciones correspondientes, el colectivo fue autorizado a continuar su recorrido y, horas más tarde, la madre también pudo seguir viaje hacia Misiones junto con el cuerpo de su hijo.
Según publicó Corrientes Hoy, la familia se encontraba realizando un extenso viaje desde Campana, provincia de Buenos Aires, con destino a Misiones. Tras la intervención de las autoridades, se dispuso el traslado del cuerpo hasta el municipio correntino de Santo Tomé, donde fue llevado al Hospital San Juan Bautista para la realización de los exámenes correspondientes.
De acuerdo con el resultado médico informado, la causa del fallecimiento habría sido un paro cardiorrespiratorio. Las autoridades señalaron además que el niño presentaba distintos inconvenientes de salud vinculados a su condición, circunstancia que será tenida en cuenta dentro de la investigación.
La noticia generó profunda conmoción entre los pasajeros y las personas que se encontraban en el lugar, especialmente por el desesperado momento vivido por la madre mientras se intentaba salvar la vida del pequeño.