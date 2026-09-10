Tierra del Fuego confirmó que tendrá clases obligatorias los sábados hasta diciembre

El Ministerio de Educación de Tierra del Fuego puso en marcha un esquema extraordinario de clases presenciales durante los sábados para estudiantes de dos establecimientos que registraron interrupciones prolongadas de la actividad durante el ciclo lectivo 2026.

La medida comenzó a aplicarse el 29 de agosto y continuará hasta el 12 de diciembre. Las jornadas se desarrollarán todos los sábados, de 10 a 12, y tendrán carácter obligatorio para los alumnos incluidos dentro del dispositivo.

El programa alcanza a estudiantes de primero a sexto año de la Escuela Provincial Nº 19 “Primera Legislatura”, de Río Grande, y de la Escuela Provincial Nº 24 “Juan Ruiz Galán”, de Ushuaia. No se trata, por lo tanto, de una disposición general para todo el sistema educativo fueguino.

Por qué habrá clases los sábados

La decisión fue adoptada con el objetivo de recuperar parte del tiempo pedagógico perdido en ambas instituciones. Las autoridades provinciales señalaron que los establecimientos atravesaron períodos extensos sin presencialidad normal durante el año.

Por ese motivo, las clases adicionales buscan ampliar las horas efectivas de enseñanza antes del cierre del calendario escolar. El esquema se integra al Dispositivo de Avance en los Aprendizajes y al Plan de Compensación Pedagógica impulsado por Educación.

Las actividades tendrán especial énfasis en Prácticas del Lenguaje y Matemática. La intención es reforzar contenidos considerados prioritarios y ofrecer nuevas instancias de acompañamiento para aquellos estudiantes que necesiten consolidar aprendizajes.

La asistencia será obligatoria

A diferencia de otras propuestas de apoyo escolar, la participación durante los sábados no será optativa. Los alumnos alcanzados deberán concurrir en los horarios establecidos mientras permanezca vigente la medida implementada en Tierra del Fuego.

La asistencia formará parte del dispositivo extraordinario diseñado para compensar las horas que no pudieron desarrollarse de manera habitual. De esta forma, las jornadas deberán incorporarse al cronograma de los grupos involucrados hasta mediados de diciembre.

Una de las escuelas que tendrá clases los sábados.

Las autoridades educativas aclararon que la implementación está limitada, por el momento, a las dos escuelas seleccionadas. El resto de los estudiantes de la provincia continuará con el calendario regular y no deberá asistir a clases durante los sábados por esta disposición.

Hasta cuándo se mantendrá la medida

El cronograma extraordinario se extenderá hasta el sábado 12 de diciembre de 2026. Durante ese período, los alumnos incluidos tendrán dos horas adicionales de actividad presencial cada semana con el objetivo de recuperar contenidos y fortalecer sus trayectorias escolares.

La intervención se concentra en Río Grande y Ushuaia, las dos ciudades donde se encuentran los establecimientos alcanzados. En ambos casos, la decisión responde a dificultades particulares registradas durante el año y no supone una modificación permanente del calendario educativo de Tierra del Fuego.

De esta manera, las clases de los sábados continuarán durante los próximos meses exclusivamente para los alumnos de primero a sexto año de las escuelas Nº 19 y Nº 24. El dispositivo finalizará el 12 de diciembre, fecha establecida por el Ministerio de Educación provincial para cerrar esta etapa de compensación pedagógica.