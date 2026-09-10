Las reliquias de San Carlo Acutis llegaron a Paraná con una caravana de fieles

REDACCIÓN ELONCE
Las reliquias de San Carlo Acutis fueron trasladadas desde la parroquia San Agustín hasta Santo Domingo Savio. El padre Miguel Ángel Céspedes explicó a Elonce el significado de los objetos religiosos y las actividades previstas.
Las reliquias de San Carlo Acutis llegaron a Paraná y fueron recibidas con una caravana que partió desde la parroquia San Agustín hacia la comunidad de Santo Domingo Savio. Sacerdotes, representantes de la Iglesia y fieles participaron de la actividad, que continuó con una misa concelebrada.
Antes del inicio del recorrido, el párroco de San Agustín, Miguel Ángel Céspedes, explicó a Elonce que la llegada tuvo un significado particular para la comunidad religiosa, debido a que las reliquias que anteriormente se encontraban en Santo Domingo Savio habían sido robadas.
“Es un momento muy especial tener nuevamente acá en Paraná las reliquias de San Carlo Acutis. Un grupo de personas de Buenos Aires las trajo para depositarlas en la parroquia Santo Domingo Savio”, señaló el sacerdote.
Qué reliquia permaneció en Paraná
Céspedes indicó que la reliquia de segundo grado que fue trasladada durante la caravana quedó depositada en Santo Domingo Savio. Se trató de un fragmento del lienzo que estuvo en contacto con el cuerpo del santo.
El párroco explicó que las reliquias se clasificaron según su vínculo con la persona canonizada. “Las de segundo grado son la ropa o elementos materiales. Las de primer grado son de índole corporal, como un hueso o pelo”, detalló.
Durante la jornada también estuvo presente una reliquia de primer grado, que acompañó el recorrido desde San Agustín. De acuerdo con lo informado, ese objeto pertenecía a la parroquia Nuestra Señora de Fátima, de la Diócesis de Morón, y contenía un fragmento de cabello de Carlo Acutis.
Laura, integrante de la delegación que llegó desde Buenos Aires, explicó que la reliquia había sido cedida para acompañar la actividad. “Esta reliquia de primer grado es de la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Es un pedacito de pelo de Carlo”, expresó.
Una caravana entre dos parroquias
La procesión vehicular partió desde la parroquia San Agustín y se dirigió hasta Santo Domingo Savio. Los fieles acompañaron el traslado de las reliquias, mientras que la actividad religiosa continuó con una misa prevista para las 10.
La reliquia de segundo grado quedó en Santo Domingo Savio y podrá recorrer otras comunidades de la Arquidiócesis de Paraná. Para recibirla, cada parroquia deberá organizar las actividades y solicitar su traslado.
“Va a misionar en toda la Arquidiócesis en la medida que las parroquias se organicen para recibirla”, explicó Céspedes. El sacerdote precisó que la reliquia de primer grado solo acompañó la caravana y posteriormente regresaría a su comunidad de origen.
Por qué fue llamado el influencer de Dios
Durante la entrevista con Elonce, el párroco recordó que Carlo Acutis murió en 2006, cuando tenía 15 años, después de atravesar una enfermedad. También señaló que había mantenido desde niño una relación cotidiana con la práctica religiosa y que participaba diariamente de la Eucaristía.
Acutis utilizó internet para difundir contenidos vinculados con la fe católica y la Eucaristía. Esa actividad hizo que fuera conocido como el “influencer de Dios” y que su figura adquiriera presencia entre jóvenes y comunidades relacionadas con la comunicación digital.
“Tenía la característica de estar en internet y, a través de ese medio, evangelizaba y propagaba la devoción a la Santa Eucaristía”, manifestó Céspedes. Además, recordó una de las expresiones atribuidas al santo: “La Eucaristía era la autopista que nos llevaba directamente a Dios”.
Los milagros atribuidos a Carlo Acutis
El sacerdote también se refirió a los dos hechos que la Iglesia católica reconoció durante el proceso de beatificación y canonización. El primero estuvo relacionado con un niño de Brasil que padecía una enfermedad congénita en el páncreas. Según relató Céspedes, el niño y sus padres rezaron ante una reliquia de Acutis y posteriormente se constató su recuperación.
El segundo caso correspondió a una joven italiana que había sufrido un traumatismo craneal después de caer de una bicicleta. La madre de la joven peregrinó hasta la tumba de Acutis en Asís para pedir por su recuperación. “La joven se recuperó totalmente y hoy tiene una vida normal”, afirmó el párroco al describir el caso reconocido por la Iglesia.
Participación de una delegación bonaerense
Entre quienes participaron de la ceremonia estuvo el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci. El funcionario explicó que acompañó a integrantes del grupo que trasladó las reliquias y destacó la convocatoria que la figura de Acutis generó entre los jóvenes.
“Que haya un santo de los jóvenes es muy importante. Él generó en ese sector una admiración y una devoción”, expresó Marinucci. También mencionó su vínculo con Paraná por las funciones que anteriormente había desempeñado en Trenes Argentinos.
Luego de las entrevistas, los fieles comenzaron la caravana desde San Agustín hasta Santo Domingo Savio. La actividad concluyó con la recepción de las reliquias y la celebración religiosa en la parroquia donde quedó resguardado el lienzo vinculado con San Carlo Acutis.