Miércoles de Paseo llevó ofertas y una feria a la Peatonal con descuentos de hasta 50%

REDACCIÓN ELONCE
El Miércoles de Paseo volvió a movilizar el centro de Paraná con comercios en la vía pública, precios promocionales y rebajas de hasta el 50%. La tercera edición sumó actividades culturales y música, con negocios que extendieron.
El Miércoles de Paseo tuvo este miércoles su tercera edición en la Peatonal San Martín y alrededores, donde comerciantes sacaron sus productos a la calle y ofrecieron descuentos y precios especiales durante la jornada.
La propuesta, impulsada por el Centro Comercial e Industrial de Paraná y Paseo del Centro, con acompañamiento del Municipio, buscó incentivar las ventas y generar movimiento en el área comercial.
Desde las primeras horas, las mesas y exhibidores se incorporaron al paisaje habitual de la Peatonal. Indumentaria, accesorios, mochilas, artículos de temporada y otros productos fueron dispuestos frente a los negocios. Algunos locales mantuvieron sus puertas abiertas de corrido hasta las 20, mientras que otros organizaron promociones específicas para la mañana y la tarde.
“Tenemos acá todo lo que ven a $10.000. Cosas de verano, nos anticipamos a la temporada. Tenemos algunos bolsos, sombreros, botellas, todo lo que está acá”, explicó a Elonce, una de las comerciantes al mostrar parte de la mercadería. La propuesta permitió que quienes caminaban por el centro se encontraran con las ofertas sin necesidad de ingresar inicialmente a los negocios.
Ofertas en la calle y descuentos dentro de los locales
El clima apareció como una de las preocupaciones durante la jornada. A medida que aumentaba la nubosidad, algunos comerciantes evaluaron interrumpir momentáneamente la actividad en el exterior, aunque la modalidad dependió de cada negocio. “Por suerte, nos ayudó el tiempo pese a que está nublando un poquito”, señaló una de las participantes.
La comerciante explicó que varios establecimientos habían decidido trabajar de corrido, mientras que otros realizaron una pausa antes de regresar con las promociones. En su caso, anticipó: “Tuvimos de cuatro a seis de la tarde, las ofertas de la feria. Después, todo lo que está adentro del local tiene un 20% de descuento”.
Las promociones fueron uno de los principales atractivos de esta tercera edición. Además de los productos colocados sobre la Peatonal, los negocios trasladaron parte de los beneficios hacia el interior de sus locales. “Tenemos precios excelentes, la mercadería se está yendo rápido”, había contado a Elonce, una de las comerciantes durante la actividad.
Precios accesibles y compradores que llegaron de casualidad
En otro de los comercios participantes, la atención continuó sin interrupciones hasta las 20. Allí, sus responsables aseguraron que durante la jornada se registró circulación de clientes y destacaron los valores ofrecidos como uno de los factores que impulsaron las consultas y compras.
“Hubo movimiento porque tuvimos precios muy accesibles. Ropa interior a $2.900, trajes de baño, conjuntos completos y también pijamas térmicos. De todo”, detalló una vendedora. La variedad permitió combinar la liquidación de productos de invierno con artículos pensados para los meses de temperaturas más altas.
Entre quienes recorrían la Peatonal también hubo compradores que se encontraron con la feria sin haber planificado la visita. “No sabía, vine de casualidad, pasé y compré”, contó una mujer. Al ser consultada sobre los valores, remarcó: “Los precios los veo muy económicos”.
Descuentos de hasta el 50% y productos desde $8.000
Las vidrieras y exhibidores mostraron alternativas para diferentes públicos. Uno de los negocios presentó productos con licencias oficiales de Disney, entre ellos gorras, neceseres y mochilas, junto con otros artículos incluidos dentro de las promociones especiales de la jornada.
“Tenemos muchos productos licenciados originales de Disney, como gorras, neceseres y mochilas. Hay un montón de productos que pueden encontrar”, indicaron desde el comercio. Como ejemplo de los valores disponibles, mencionaron “una mochila de Frozen a $8.000”, mientras que parte de la mercadería contó con descuentos mayores.
“El local tiene un montón de precios accesibles y tenemos productos con un 50% de descuento”, remarcaron a Elonce. Los beneficios se complementaron con distintas modalidades de pago. Según explicaron los vendedores, los clientes pudieron comprar en efectivo, con tarjetas y mediante otros sistemas de pago inmediato.
Una propuesta para generar movimiento en el centro
El Miércoles de Paseo no se limitó a las promociones comerciales. La tercera edición contempló además actividades culturales y música como parte de una estrategia destinada a transformar el recorrido por el centro en una experiencia que combinara compras, paseo y propuestas recreativas.
La iniciativa fue organizada por el Centro Comercial e Industrial de Paraná junto con Paseo del Centro y contó con el acompañamiento de la Municipalidad. El esquema permitió que cada establecimiento definiera cómo participar, qué productos sacar a la vía pública y cuáles serían los descuentos ofrecidos durante la jornada.
La escena se repitió a lo largo de la Peatonal: personas que se detenían frente a mesas con precios especiales, comerciantes que explicaban promociones y compradores que comparaban alternativas antes de continuar el recorrido. En algunos casos, el atractivo estuvo en valores puntuales, como prendas a $2.900 o artículos a $10.000; en otros, en rebajas que alcanzaron el 50%.
Comercios extendieron la jornada hasta las 20
La posibilidad de sostener la actividad durante la tarde quedó condicionada parcialmente por el tiempo, aunque varios locales confirmaron que mantendrían abiertas sus puertas hasta las 20. “Nosotros trabajamos hasta las ocho”, señaló una comerciante, mientras que desde otro establecimiento ratificaron que la atención sería “hasta las ocho de la noche, de corrido”.
Más allá de las ofertas puntuales, la tercera edición buscó fortalecer el movimiento comercial en la zona céntrica mediante una jornada diferenciada. La combinación de promociones, productos exhibidos sobre la Peatonal, música y actividades culturales procuró sumar motivos para recorrer el centro y permanecer más tiempo en el sector.
Para los comerciantes, la respuesta se midió en el movimiento frente a los negocios y en compradores que, incluso sin conocer previamente la iniciativa, terminaron aprovechando las promociones. La frase de una de las clientas resumió una de las escenas que dejó la jornada: “Vine de casualidad, pasé y compré”.