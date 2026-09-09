Festejo de la primavera en barrio Illia: preparan una jornada para los niños

REDACCIÓN ELONCE
El festejo de la primavera en barrio Illia se realizará el sábado 26 de septiembre desde las 14. La ONG En Tu Barrio y la comisión vecinal preparan chocolatada, tortas fritas y premios para los chicos. Los organizadores contaron a Elonce cómo colaborar.
El festejo de la primavera en barrio Illia se realizará el sábado 26 de septiembre, desde las 14, en la cancha del vecindario. La propuesta estará destinada principalmente a los niños y combinará la celebración por la llegada de la nueva estación con actividades por el Día de la Infancia.
La iniciativa será impulsada por la ONG En Tu Barrio junto con la comisión vecinal, luego de otra actividad desarrollada recientemente para los chicos del sector. La intención será reunir nuevamente a las familias y ofrecer una tarde con diferentes propuestas gratuitas.
Jonathan Pérez, presidente de la ONG En Tu Barrio, explicó a Elonce: “El día 26 de septiembre estaremos festejando primavera y Día de la Infancia para barrio Illia y los niños del barrio Illia”. Respecto de las actividades previstas, precisó: “A partir de las 14 horas vamos a estar en la canchita del barrio Illia, ya armando todo lo que es chocolatada, tortas fritas y algunos premios para los chicos”.
Una celebración organizada para los chicos
Barrio Illia cuenta con una importante población infantil y, por ese motivo, los organizadores decidieron concentrar allí una de las actividades que desarrolla la organización social. La propuesta buscará generar un espacio de encuentro y entretenimiento durante la tarde.
Pérez contó que la ONG lleva adelante acciones en distintos sectores. “Yo soy el presidente de la ONG En Tu Barrio. Nosotros con mi equipo estamos trabajando en diferentes barrios y ahora nos estamos enfocando en el barrio Illia”, señaló.
La organización también inició una campaña para reunir elementos destinados al festejo. “Ahora estamos necesitando lo que son juguetes o algunos premios para los chicos y con factura o la leche. Tenemos el número de WhatsApp, el 3434517169”, detalló Pérez.
La vecinal se sumó a la propuesta
De la organización también participa la comisión vecinal del barrio. Su presidente destacó el objetivo de preparar una jornada especialmente dedicada a los más pequeños. “Ahí estamos haciendo para los chicos la chocolateada, todo para que tengan ellos, se diviertan acá en el barrio”, manifestó.
La actividad llegará después de otra celebración realizada durante el último fin de semana, que contó con la participación de distintas agrupaciones y vecinos. Según explicó el dirigente vecinal, la experiencia permitió reunir a diferentes sectores para colaborar con la propuesta.
“La pasamos muy bien. Tuvimos unos cuantos en una agrupación y los cartoneros que está acá, Migue Montenegro, nos organizamos entre todos, así que nos fue muy bien, muy lindo”, relató.
Primavera y Día de la Infancia en una misma jornada
Inicialmente, la propuesta de la ONG apuntaba a celebrar la llegada de la primavera, pero posteriormente los organizadores resolvieron sumar una nueva jornada dedicada a los niños del barrio.
“Con la ONG, lo cual lo convoqué al presidente del barrio y la idea era sumar el Día de la Primavera, pero sumamos el Día de la Infancia también”, explicó Pérez sobre la organización.
De esta manera, el sábado 26 de septiembre, desde las 14, la cancha de barrio Illia será escenario de una tarde que tendrá chocolatada, tortas fritas, premios y actividades destinadas a las familias.
Mientras avanzan con los preparativos, los responsables reiteraron la convocatoria a quienes puedan colaborar con juguetes, premios, leche o facturas. Las donaciones podrán coordinarse con la ONG En Tu Barrio mediante el número de WhatsApp 3434517169.