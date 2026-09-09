Cambio de tiempo en Entre Ríos: cuándo llegan las lluvias y cuánto bajarán las temperaturas

En el centro y el norte del país, el ambiente se mantiene agradable a cálido, con máximas que en la tarde superan los 20 °C en la mayoría de las provincias. Pero entre jueves y viernes el pronóstico cambia de golpe, con probables precipitaciones y tormentas en algunas zonas, vientos intensos y un fin de semana mucho más fresco.

“La franja central del país queda atrapada entre el frente frío y la ciclogénesis que se forma en el norte. Esa combinación deja lluvias y chaparrones en la región pampeana, un descenso térmico marcado desde el viernes que se profundiza durante el fin de semana”, explicaron especialistas de Meteored.

Vuelve el frío

El cambio de tiempo en Entre Ríos comenzará a manifestarse desde este jueves 10 de septiembre, con un aumento de la nubosidad y condiciones de inestabilidad que se extenderán hacia el viernes, anticipa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Posteriormente, el ingreso de aire más fresco provocará un marcado descenso de las temperaturas durante el fin de semana.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, para el jueves se espera una jornada con nubes y algunos períodos de sol, mientras que no se descarta la posibilidad de chaparrones hacia la tarde. En Paraná, como referencia para el centro-oeste provincial, los registros térmicos rondarían los 10°C de mínima y los 20°C de máxima.

El viernes 11 presentaría condiciones más inestables, con abundante nubosidad y probabilidad de lluvias y chaparrones por la noche. Al mismo tiempo comenzaría a sentirse el descenso térmico, con temperaturas que podrían ubicarse aproximadamente entre los 13°C y los 16°C.

Cuánto bajarán las temperaturas

El cambio más significativo se produciría durante el fin de semana, con una jornada fría. Para el sábado 12 se anticipa un ambiente nublado, fresco y con presencia de viento por momentos. Las temperaturas rondarían los 9°C durante las primeras horas y alcanzarían máximas cercanas a los 12°C.

El domingo 13 continuaría con características similares y sería una de las jornadas más frescas del período. La mínima estaría alrededor de los 7°C y la máxima podría alcanzar solamente los 12°C, lo que representaría una caída cercana a nueve grados respecto de los valores registrados durante este miércoles.

Hacia el lunes 14 comenzaría una recuperación gradual de las marcas térmicas. Si bien persistiría la nubosidad, las temperaturas volverían a subir y la máxima podría aproximarse a los 18°C.

El SMN actualiza diariamente sus pronósticos, por lo que las previsiones pueden modificarse. En Entre Ríos, la atención estará puesta inicialmente en la llegada de la inestabilidad entre jueves y viernes y, posteriormente, en el descenso térmico previsto para sábado y domingo.

El Niño y las lluvias en el Litoral

El escenario de inestabilidad se produce además en un contexto climático particular para Entre Ríos y el resto del Litoral.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante septiembre las condiciones del fenómeno El Niño se encuentran establecidas y que los modelos prevén su continuidad durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre de 2026.

El organismo explicó que, durante la fase cálida del fenómeno, aumenta la probabilidad de precipitaciones superiores a los valores normales en el Litoral argentino.

También pueden presentarse con mayor frecuencia episodios de lluvias intensas, tormentas fuertes, granizo y ráfagas. Esto constituye una tendencia climática general y no implica que esos fenómenos necesariamente ocurran durante este fin de semana.