“Dependemos de ese subsidio”: Bomberos Voluntarios harán un sirenazo nacional por demoras en envío de fondos

El sirenazo nacional de bomberos voluntarios se realizará este jueves a las 10 para reclamar al Gobierno nacional el envío de fondos destinados al funcionamiento y la operatividad de los cuarteles. La Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios confirmó su adhesión a la medida y aclaró que la activación de las sirenas no responderá a una emergencia.

El presidente de la entidad provincial, Ariel Molina, informó a Elonce que 13 asociaciones de Entre Ríos todavía no habían recibido los aportes. Además, señaló que más del 40% de los cuarteles del país se encontraba en la misma situación.

La protesta se desarrollará de manera simultánea en diferentes localidades argentinas. Los cuarteles difundieron previamente la convocatoria y notificaron a los municipios para evitar preocupación entre los vecinos.

El motivo del sirenazo

Molina explicó que el reclamo se originó por el atraso en la transferencia de recursos recaudados específicamente para el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

“El reclamo es a nivel nacional y nosotros nos unimos desde la provincia. Hace mucho tiempo que venimos manifestando esta situación”, señaló el dirigente.

La Federación Entrerriana había difundido un comunicado y solicitado la intervención del Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarios para unificar el planteo. “Ya no da para más el atraso de los fondos, y sin un motivo. Ese dinero fue recaudado y tiene un destino preciso: el funcionamiento y la operatividad de los cuarteles”, sostuvo.

El planteo por los fondos de 2025 y la dependencia de los subsidios

El presidente de la Federación indicó que los pagos correspondientes a una resolución emitida en diciembre registraban demoras. Según explicó, los montos contemplaban partidas de 2025 y 2026. “Hoy estamos en septiembre y hay fondos que tendrían que haber sido depositados en marzo. Más del 40% del sistema todavía no cobró en todo el país”, aseguró.

Sobre la situación provincial, detalló: “Entre Ríos no está tan mal en comparación, pero son unas 13 asociaciones las que todavía no cobraron injustificadamente. Aunque sea una sola, vamos a reclamar porque todos somos iguales”.

Molina afirmó que las federaciones también solicitaron a legisladores nacionales que soliciten información al Ejecutivo sobre los recursos recaudados durante 2025. De acuerdo con la respuesta mencionada por el dirigente, habrían quedado aproximadamente 59.000 millones de pesos pendientes de distribución correspondientes a ese período. “Primero, nos mintieron porque nos dijeron que no había más dinero. Y segundo, queremos saber qué piensan hacer con ese dinero”, manifestó.

Bomberos Voluntarios harán un sirenazo nacional por el atraso en los subsidios

En la oportunidad, el titular de la Federación Entrerriana explicó a Elonce que numerosos cuarteles de la provincia dependen de los aportes establecidos por la Ley Nacional Nº 25.054 para mantener su funcionamiento.

Según indicó, las asociaciones ubicadas en localidades pequeñas tienen menos posibilidades de reunir recursos propios porque no cuentan con industrias o grandes aportantes.

“Somos casi dependientes de ese subsidio nacional. En algunos cuarteles, entre el 90% y el 100% del funcionamiento depende de ese dinero”, expresó Molina.

Actividades para reunir recursos por los costos del equipamiento

El dirigente explicó que las instituciones realizan diferentes actividades comunitarias para obtener ingresos, entre ellas ventas de comidas y campañas de colaboración.

Sin embargo, sostuvo que esos recursos no alcanzan para afrontar los costos de mantenimiento de los vehículos, la compra de herramientas y la renovación de la indumentaria de protección.

“En muchas localidades no hay cómo juntar recursos. Se recurre a la venta de tortas fritas, pollos y a lo que puedan hacer las instituciones”, relató.

Molina remarcó que los cuarteles necesitaban distintos vehículos para responder a incendios, accidentes y otras emergencias. Cada unidad debía contar con herramientas y elementos adaptados a las intervenciones.

“Los vehículos no están porque queremos tenerlos, sino porque los necesitamos para las emergencias. El equipamiento puede valer más que el propio camión”, explicó.

También mencionó el costo de los elementos utilizados por los bomberos. “Todo tiene vencimiento, tanto el equipamiento de las unidades como el que utiliza cada bombero, por lo que hay que reponerlo permanentemente”, añadió.

Preparativos ante posibles emergencias

El reclamo se produce mientras los cuarteles comienzan a preparar sus recursos para afrontar las condiciones meteorológicas previstas para los próximos meses.

Molina vinculó esa planificación con la posible incidencia del fenómeno de El Niño y la necesidad de contar con equipamiento disponible ante inundaciones, tormentas u otras emergencias.

En ese contexto, la Federación consideró que la demora en los pagos afectaba la capacidad operativa de las asociaciones y la renovación de los elementos necesarios.

Las sirenas sonarán a las 10

Los cuarteles activarán sus sirenas este jueves a las 10 como parte de la protesta nacional. La medida tendrá una duración limitada y no significará que se haya producido una emergencia.

La convocatoria fue comunicada con anticipación mediante publicaciones y notas enviadas a los intendentes de las distintas localidades.

“Lo informamos primero para que sepan de qué se trata y, segundo, para que no haya alarma en las localidades”, aclaró Molina. Finalmente, agradeció la difusión del reclamo y pidió que se regularizara la transferencia de los fondos.