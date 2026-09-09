“Esperan poder ganar años de vida” para beba que será sometida a inédita cirugía cardíaca

Una beba entrerriana será sometida a una cirugía cardíaca inédita en el país el próximo 22 de septiembre en el Hospital Garrahan de Buenos Aires. Se trata de Emma Victoria, una niña de siete meses oriunda de Gualeguaychú que padece una miocardiopatía dilatada severa y permanece bajo tratamiento especializado.

La intervención, denominada cerclaje de la arteria pulmonar, buscará estimular el funcionamiento del lado izquierdo del corazón. La madre de la niña, Lorena Holstein, explicó a Elonce que el procedimiento había sido realizado anteriormente en Alemania y Estados Unidos, pero no registraba antecedentes en Argentina.

La familia se encuentra en Buenos Aires para evitar que la beba contraiga alguna infección antes de la operación. El padre viajaría días antes de la cirugía, mientras que los hermanos de Emma permanecen al cuidado de familiares y allegados.

Cómo será la intervención

Holstein explicó que la posibilidad de realizar la operación comenzó a evaluarse mientras Emma iniciaba una nueva medicación. La confirmación de la fecha llegó antes de lo que la familia esperaba.

“Esta operación se llama cerclaje de la arteria pulmonar. Se ataría una de las arterias del lado derecho, que es el lado que a ella, dentro de todo, le funciona bien”, detalló.

La madre añadió que el procedimiento buscaría generar una respuesta en la parte afectada del corazón. “Esto obligaría al lado izquierdo de su corazón a tener que funcionar un poco mejor y se espera poder ganar años de vida para ella”, expresó.

Los riesgos y la preparación previa

La cirugía requerirá una preparación médica previa debido a la condición cardíaca de Emma. La niña deberá ser internada un día antes para someterse a controles y recibir hidratación.

“Es una operación riesgosa porque es a corazón abierto. Los cirujanos y los cardiólogos nos explicaron que tiene más riesgo antes y después de la cirugía que la propia intervención”, señaló Lorena.

Según relató, los profesionales controlarán el estado general de la beba, sus valores sanguíneos y la eventual necesidad de una transfusión. “Van a hacer lo mejor posible por ella, la van a hidratar y estarán chequeando que todo esté bien para que llegue de la mejor manera a la operación”, explicó.

Una operación sin antecedentes en Argentina

La madre afirmó que el procedimiento no se había realizado anteriormente en el país. También contó que el equipo del Hospital Garrahan mantiene contacto con profesionales del exterior para analizar tratamientos destinados a enfermedades de baja frecuencia.

“Estamos muy agradecidos de que ellos accedieran a hacerla. Sé que el hospital está en continua comunicación con Estados Unidos cada vez que se presenta algún caso”, manifestó.

Luego remarcó: “Esta operación va a ser la primera con Emma. Con su miocardiopatía, siempre fue todo desde cero”.

La familia espera que la intervención permita mejorar el funcionamiento cardíaco y postergar o evitar un trasplante. No obstante, la evolución dependerá de la respuesta de Emma durante el procedimiento y el período posoperatorio.

La cobertura y los gastos familiares

Holstein explicó a Elonce que la intervención y la atención médica están cubiertas por el Hospital Garrahan. Sin embargo, la familia debe afrontar los gastos relacionados con la permanencia en Buenos Aires.

Entre las erogaciones mencionó el alojamiento, la alimentación y los traslados entre la terminal, el hotel y el centro asistencial. Por ese motivo, familiares y allegados iniciaron una campaña solidaria.

“El Garrahan cubre todo, pero uno tiene que afrontar los demás gastos: los traslados, ir y venir del hotel al hospital y los gastos personales que implica estar durante una internación”, indicó.

La situación del padre de Emma

La familia también atraviesa dificultades económicas luego de que el padre de Emma tuviera que interrumpir sus trabajos ocasionales por un problema cardíaco.

Según relató Lorena, los estudios genéticos realizados a raíz del diagnóstico de la beba detectaron que el hombre también tenía el corazón dilatado y una arteria comprometida. Los médicos le indicaron que no debe realizar esfuerzos físicos mientras continuaba con los controles.

“Él hace changas y es imposible que trabaje porque todo lo que hace requiere fuerza”, explicó la mujer. Esta situación redujo los ingresos familiares durante la preparación de la operación.

Una beba entrerriana será sometida a una cirugía cardíaca inédita en el país

Una campaña para acompañar a la familia

Lorena señaló que la colaboración no se limita a los aportes económicos. La familia también recibe alimentos, acompañamiento para los hermanos de Emma y asistencia para organizar la estadía.

“Cualquier ayuda sirve, no solamente dinero. Puede ser mercadería o lo que la gente pueda aportar. También pedimos que oren mucho por la gorda y por todo lo que se nos viene”, expresó.

Las colaboraciones pueden efectuarse mediante Mercado Pago al alias martin.bassini a nombre de Martín Oscar Bassini.

La recuperación posterior demandará una permanencia prolongada en Buenos Aires. El padre de la niña tenía previsto viajar el 20 de septiembre para acompañarla durante la cirugía y el posoperatorio.