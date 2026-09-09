Alfredo “Chapa” Cristaldo murió a los 64 años y dejó una profunda huella en el fútbol local

El fútbol de Paraná atraviesa horas de profundo pesar por el fallecimiento de Alfredo “Chapa” Cristaldo, histórico utilero del Club Atlético Belgrano y una persona muy reconocida dentro del ambiente de la Liga Paranaense de Fútbol. Tenía 64 años.

Cristaldo estaba vinculado laboralmente con Belgrano desde hacía más de una década y formaba parte de la vida cotidiana de la institución. Además, era vecino e hincha de Sportivo Urquiza, club con el que también mantuvo una relación cercana durante buena parte de su vida.

En los últimos tiempos también se había desempeñado en el predio de la Liga Paranaense. Su presencia era habitual en los partidos del fútbol local, donde había construido vínculos con jugadores, dirigentes, cuerpos técnicos y trabajadores de distintas instituciones.

Su estado de salud se había complicado

Durante los últimos días, la salud de Alfredo “Chapa” Cristaldo se había deteriorado y personas de su entorno habían pedido acompañamiento y cadenas de oración por su recuperación.

Finalmente, su fallecimiento se produjo este martes. La noticia generó numerosas expresiones de dolor en el ambiente futbolístico de Paraná y rápidamente comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida.

Belgrano fue una de las instituciones que comunicó públicamente su pesar. El club lo recordó como un compañero muy cercano y destacó tanto su trabajo diario como el vínculo humano que había construido con quienes compartieron años junto a él.

Belgrano y Sportivo Urquiza lo despidieron

“Hasta siempre al amigo de todos, hasta siempre Chapita”, expresó Belgrano en el mensaje publicado para despedir a su utilero. Desde la institución señalaron que su recuerdo permanecerá ligado a cada rincón del club y acompañaron a sus familiares y seres queridos.

Sportivo Urquiza también manifestó su dolor y recordó a Cristaldo como un histórico vecino, colaborador y utilero de la institución. En el mensaje resaltaron especialmente la alegría con la que desarrollaba sus tareas y su cercanía con los futbolistas.

A las despedidas se sumaron distintos clubes del fútbol paranaense, que hicieron llegar sus condolencias y mensajes de acompañamiento. La muerte de Alfredo “Chapa” Cristaldo dejó una fuerte huella entre quienes lo conocieron y compartieron con él años de actividad dentro de la Liga Paranaense.