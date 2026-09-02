Murió Esteban “Chiquito” Barrios, máximo ídolo de Peñarol y leyenda del fútbol paranaense

El fútbol de Paraná atraviesa una jornada de profundo pesar por la muerte de Esteban “Chiquito” Barrios, histórico referente de Peñarol y una de las figuras más reconocidas de la Liga Paranaense de Fútbol. El exdelantero falleció este miércoles 2 de septiembre y el club decretó duelo institucional.

“Hoy se nos fue el máximo ídolo de nuestra institución. Saludamos a toda su familia”, expresaron desde la entidad tricolor al comunicar la noticia. Además, informaron que sus restos serán velados desde las 11 en la sede del club que marcó gran parte de su vida.

Barrios había nacido en 1952 en barrio Pirola, en Paraná. Desde muy pequeño quedó ligado a Peñarol, donde comenzó a jugar al fútbol y construyó una relación que mantuvo durante toda su vida.

Una vida ligada a Peñarol

Esteban “Chiquito” Barrios debutó en la Primera División de Peñarol cuando tenía apenas 17 años. Durante sus primeros pasos recibió la influencia de Aníbal Giusti, histórico referente de la institución, a quien siempre recordó como una figura determinante en su formación.

Esteban “Chiquito” Barrios.

“Fue un padre para mí y los muchachos”, había contado Barrios en 2025 durante una entrevista con El Pelotazo, programa de Elonce, al recordar aquellos años en el club de barrio Pirola.

Su talento pronto trascendió las fronteras del Tricolor. A lo largo de su carrera también defendió las camisetas de Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, Patronato y Belgrano, llevando sus gambetas y goles por distintos equipos del fútbol entrerriano.

“Peña es lo más grande que hay”

Pese a haber vestido otras camisetas, su identificación con Peñarol nunca estuvo en discusión. “Peña es lo más grande que hay”, había resumido al referirse al vínculo que mantuvo con la institución.

El exfutbolista también recordaba que el fútbol había representado una oportunidad durante una infancia marcada por dificultades económicas. El club y la pelota fueron espacios fundamentales de su niñez y adolescencia.

Con el paso de los años, problemas de salud lo alejaron de la práctica deportiva y también limitaron su presencia en las canchas. Sin embargo, continuó siguiendo al club y acompañando a familiares y allegados vinculados con el fútbol.

En aquella entrevista había reconocido que vivía los partidos con una intensidad que incluso le hacía difícil asistir con frecuencia. “Me pongo muy nervioso y me hace mal. Pasa que lo vivo con mucha pasión”, había contado.

Este miércoles, Peñarol despidió a quien definió como el máximo ídolo de su historia. Esteban “Chiquito” Barrios dejó una trayectoria íntimamente ligada al fútbol paranaense y, especialmente, al club del barrio Pirola donde comenzó a construir su historia desde niño.