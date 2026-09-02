PAMI mantiene la entrega gratuita de pañales: cómo acceder al beneficio

PAMI mantiene vigente la entrega gratuita a domicilio de Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD) para afiliados que tengan una indicación médica. El beneficio permite recibir los pañales directamente en el domicilio registrado, sin necesidad de concurrir a una agencia para iniciar la solicitud.

El trámite comienza con el médico de cabecera, quien debe determinar la necesidad de la prestación y emitir una Orden Médica Electrónica (OME). La cantidad autorizada depende de la situación particular del paciente y puede alcanzar hasta 90 unidades mensuales.

Como referencia, la guía de prescripción contempla 30 unidades para casos de incontinencia leve o nocturna, 60 para cuadros moderados y 90 para situaciones severas. Esa escala no implica que todos los beneficiarios reciban automáticamente la cantidad máxima.

Cuáles son los requisitos para recibir pañales gratis

Para ingresar a la prestación de PAMI, la persona debe ser afiliada al organismo y contar con una indicación médica que justifique el uso de estos insumos.

El profesional de cabecera es quien genera la OME mediante el sistema digital. Allí debe incorporar el diagnóstico, el módulo correspondiente a Higiénicos Absorbentes Descartables, la cantidad requerida, el domicilio de entrega y los datos de contacto.

El afiliado no tiene que acercarse a una Unidad de Gestión Local para completar esta etapa. Una vez emitida correctamente la orden, el procedimiento continúa dentro del sistema del organismo.

Cuando una persona requiere más de 90 unidades mensuales, el pedido debe atravesar una evaluación adicional. En esos casos se solicita una historia clínica detallada junto con la OME para que el requerimiento sea analizado por el Nivel Central.

Cómo funciona la entrega a domicilio

Los productos son enviados gratuitamente al domicilio informado en la orden médica. Por ese motivo, resulta fundamental verificar que tanto la dirección como el teléfono de contacto estén actualizados.

La distribución está a cargo de Urbano Express y el afiliado puede seguir el estado del pedido desde la sección “Mis entregas” de la aplicación Mi PAMI.

Desde allí es posible consultar en qué instancia se encuentra el envío y conocer qué sucede si el proveedor no logra concretar la entrega, incluida la información sobre una nueva visita o un eventual punto de retiro.

La OME debe renovarse cada tres meses

Desde el 1° de marzo, las nuevas órdenes médicas electrónicas para pañales y apósitos tienen una vigencia de 90 días. Las emitidas previamente conservan su duración original hasta su vencimiento.

Para continuar recibiendo la prestación de PAMI sin interrupciones, el afiliado debe solicitar a su médico una nueva OME antes de que termine ese plazo.

No es necesario volver a realizar toda la inscripción. La renovación consiste en que el profesional emita nuevamente la orden correspondiente. Si cambia la cantidad de pañales o el módulo indicado, también deberá quedar reflejado en una nueva prescripción.

Ante inconvenientes con la entrega o productos defectuosos, los afiliados pueden realizar el reclamo mediante PAMI Escucha, al 138, disponible durante las 24 horas. Según lo informado por el organismo, el reemplazo de unidades defectuosas puede concretarse dentro de un plazo de hasta siete días hábiles.