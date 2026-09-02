Accidente en la Ruta 18: una mujer resultó herida tras volcar con su vehículo

Un siniestro vial se registró alrededor de las 6:40 de este miércoles 2 de septiembre sobre la Ruta 18, a la altura del kilómetro 47. Un automóvil volcó mientras circulaba por la zona y su conductora debió ser trasladada a un centro asistencial.

Según informó el jefe de la Comisaría Viale, Lucas Gutiérrez, a Estación Plus Crespo, el vehículo involucrado fue un Volkswagen Gol Trend que circulaba en sentido este-oeste.

Por circunstancias que todavía son materia de investigación, la conductora perdió el control del automóvil y terminó protagonizando un vuelco. Se confirmó que la mujer se encuentra radicada en María Grande.

Trasladaron a la conductora al hospital

Luego del accidente sobre la Ruta 18, personal policial y de emergencias acudió al lugar para asistir a la ocupante del vehículo.

La mujer recibió las primeras atenciones en el sitio y posteriormente fue trasladada en ambulancia hasta el Hospital Dr. Castilla Mira de Viale.

Hasta el momento no se precisó el carácter de las posibles lesiones sufridas. La conductora permanecía bajo evaluación médica a la espera de determinar su estado.

Investigan las causas del vuelco

Personal policial trabajó en el sector donde ocurrió el siniestro para determinar las circunstancias que derivaron en la pérdida de control del Volkswagen Gol Trend.

El accidente ocurrió durante las primeras horas de este miércoles en el kilómetro 47 de la Ruta 18, en jurisdicción de Viale.

Por el momento no se informaron otros vehículos involucrados ni otras personas lesionadas. Las actuaciones continúan para establecer cómo se produjo el vuelco.