Narcomenudeo en Bajada Grande: cuatro detenidos, drogas y más de $3,2 millones

Un operativo por narcomenudeo en Bajada Grande culminó este martes con cuatro personas detenidas y el secuestro de cocaína, marihuana y más de 3,2 millones de pesos en efectivo. El allanamiento se realizó desde alrededor de las 16 en una vivienda de calle Baxada del Paraná, en inmediaciones de avenida Larramendi.

Como resultado del procedimiento, la Policía de Entre Ríos secuestró 26 envoltorios de cocaína y 29 envoltorios de nylon con marihuana, además de $3.212.400 que, de acuerdo con la información oficial, estarían vinculados con la actividad investigada.

En tanto, dos hombres y dos mujeres mayores de edad fueron detenidos e incomunicados y quedaron a disposición de la Justicia. El operativo estuvo a cargo de la División Antidrogas, dependiente de la Dirección General de Drogas Peligrosas, con apoyo de efectivos de la Compañía de Operaciones Especiales (COE).

Una investigación iniciada hace unos 20 días

El director de Drogas Peligrosas de la Policía entrerriana, Claudio Passadore, explicó a Elonce que el procedimiento fue el resultado de una investigación iniciada aproximadamente 20 días antes y desarrollada con intervención de la fiscal Sofía Patat.

Las tareas investigativas previas permitieron establecer que en el inmueble residían las cuatro personas que finalmente fueron detenidas. Con los elementos reunidos, se solicitó la medida judicial que se concretó durante la tarde de este martes.

Fuentes policiales indicaron a Elonce que, durante el ingreso de los efectivos, se habría intentado descartar parte de los estupefacientes. Sin embargo, la maniobra no pudo concretarse y los elementos fueron localizados y secuestrados para incorporarlos a la causa.

Intervención de la Justicia

La orden de allanamiento fue dispuesta por el Juzgado de Garantías Nº 3, a cargo del juez Jorge Gabriel Sueldo, con intervención de la Fiscalía Especializada encabezada por Patat.

El procedimiento se concentró en un domicilio situado sobre calle Baxada del Paraná sin número, en el barrio Bajada Grande. Durante la requisa, los investigadores localizaron la droga fraccionada en numerosos envoltorios y una importante cantidad de dinero en efectivo.

Tras finalizar las actuaciones, las cuatro personas quedaron detenidas e incomunicadas por disposición judicial. La investigación continuará ahora con el análisis de los elementos secuestrados para determinar las responsabilidades y establecer el alcance de la presunta actividad de narcomenudeo.