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Un patrullero chocó contra la guardia de hospital de Santa Fe e hirió a un joven en silla de ruedas recién operado

Un patrullero chocó contra el ingreso del Hospital Cullen cuando intentaba dejar pasar una ambulancia. Hubo tres heridos, entre ellos un joven que acababa de recibir el alta. La atención de la guardia continuó sin interrupciones.

1 de Septiembre de 2026
El conductor intentó realizar una maniobra para despejar el paso.
El conductor intentó realizar una maniobra para despejar el paso.

Un patrullero chocó contra el ingreso del Hospital Cullen cuando intentaba dejar pasar una ambulancia. Hubo tres heridos, entre ellos un joven que acababa de recibir el alta. La atención de la guardia continuó sin interrupciones.

Un patrullero chocó contra la guardia del Hospital José María Cullen, en Santa Fe, este martes y dejó tres heridos, entre ellos un joven que acababa de recibir el alta tras una operación. La camioneta derribó las rejas del acceso ubicado sobre avenida Freyre y terminó dentro del sector de admisión.

Según informó Cadena 3, el episodio ocurrió durante un operativo policial por una pelea entre cuidacoches. El conductor intentó realizar una maniobra para despejar el paso a una ambulancia que ingresaba en “código rojo” y el vehículo impactó contra la entrada del establecimiento.

La subdirectora del hospital, Amanda Sánchez, confirmó que los tres heridos se encontraban estables y fuera de peligro. Todos recibieron asistencia y quedaron bajo control médico en la guardia.

 

Un paciente recién operado, entre los heridos

 

Uno de los afectados fue un joven de 20 años que estaba en silla de ruedas y acababa de recibir el alta después de una cirugía de pierna, en la que le habían colocado un clavo intramedular. Tras el choque sufrió traumatismos en los miembros inferiores y debió reingresar para ser evaluado por el servicio que lo había atendido.

 

Su acompañante, de 21 años, también presentó traumatismos en las piernas y permaneció en observación. El conductor del patrullero, un agente de 31 años, sufrió contusiones leves y quedó bajo revisión médica.

Además, una mujer de 57 años se arrojó al suelo para evitar ser embestida. Fue examinada y, al no presentar lesiones de gravedad, decidió regresar a su localidad de origen. Un cuidacoches que estaba detenido dentro del móvil policial resultó ileso.

 

Modificaron los accesos y mantuvieron la atención

 

A pesar del impacto y de los daños en el ingreso, la guardia mantuvo su funcionamiento sin interrupciones. Las autoridades establecieron un esquema especial de circulación por las tareas en el sector afectado.

 

El ingreso de las visitas generales y de los pacientes ambulatorios fue trasladado temporalmente al hall central. Para las ambulancias y las personas en silla de ruedas se dispuso el acceso por el portón lateral del shockroom.

Temas:

hospital Cullen Santa Fe patrullero Accidente heridos guardia hospitalaria.
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