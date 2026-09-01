Ley de endometriosis en Entre Ríos avanza en la Legislatura y buscan que sea reconocida como enfermedad

El proyecto de ley de endometriosis avanza en la Legislatura entrerriana. La iniciativa busca garantizar diagnóstico temprano, tratamientos y cobertura. Este jueves habrá un conversatorio en Casa de Gobierno.
La ley de endometriosis en Entre Ríos avanza en la Legislatura provincial con un proyecto que busca, como punto central, que la patología sea reconocida formalmente como enfermedad y que las pacientes puedan acceder a diagnóstico, atención especializada y tratamientos. Las integrantes de la agrupación Endometriosis Entre Ríos, Marianela Iglesias y Natalia Frate, brindaron detalles de la iniciativa en entrevista con Elonce y convocaron a un conversatorio para visibilizar la problemática.
El encuentro se realizará este jueves 13 de septiembre en el Salón de los Pasos Perdidos de Casa de Gobierno a las 15 horas y contará con pacientes, profesionales y público en general. La actividad es impulsada por la agrupación de endometriosis junto con la Legislatura entrerriana y permitirá abordar diferentes aspectos incluidos en el proyecto.
"El principal punto importante es que se reconozca la endometriosis como enfermedad, porque todavía no la tenemos reconocida", explicaron. La propuesta se encuentra actualmente en la Comisión de Salud y las integrantes de la agrupación esperan que el encuentro permita impulsar su tratamiento parlamentario.
Diagnóstico temprano y profesionales especializados
La endometriosis es una enfermedad inflamatoria crónica cuyo principal síntoma es el dolor. Iglesias y Frate remarcaron la importancia de prestar atención a las señales que pueden aparecer desde los primeros años de la edad fértil. "El dolor no tiene que ser persistente ni invalidante. No es algo con lo que una niña o una mujer tenga que convivir todos los meses", señalaron.
Además, explicaron que el abordaje requiere diferentes especialidades, entre ellas ginecología, nutrición, psicología y kinesiología de suelo pélvico. Uno de los objetivos del proyecto es promover diagnósticos tempranos y una mayor capacitación de los profesionales que reciben y acompañan a las pacientes.
Las referentes también advirtieron sobre las dificultades para encontrar especialistas en Entre Ríos y señalaron que, ante cuadros complejos, muchas pacientes deben trasladarse a Córdoba o Buenos Aires. "Eso requiere costos muchísimo mayores", indicaron.
Reclaman cobertura para tratamientos de endometriosis
Otro de los puntos centrales es la cobertura de medicamentos y tratamientos. Según explicaron, actualmente existen importantes obstáculos para conseguir el reconocimiento de las prestaciones vinculadas específicamente con la enfermedad. "Las obras sociales directamente no están cubriendo anticonceptivos ni tratamientos de alta o baja complejidad", afirmaron.
También plantearon las dificultades existentes en el primer nivel de atención. Según señalaron, algunas pacientes llegan a centros de salud con dolor e inflamación abdominal y encuentran limitaciones para acceder rápidamente a estudios básicos que permitan orientar el diagnóstico.
El proyecto cuenta con el acompañamiento de legisladores provinciales y permanece en la Comisión de Salud. "Necesitamos que nos escuchen para que pueda avanzar, siga tomando estado y no quede perdido en estado parlamentario. Queremos que avance y que sea ley", expresaron.
Conversatorio abierto en Casa de Gobierno
La jornada del jueves 13 incluirá además el testimonio de la médica Silvina Bauman, quien abordará su propia experiencia con endometriosis y las dificultades atravesadas como paciente y profesional.
La convocatoria está dirigida a personas "con diagnóstico, sin diagnóstico, profesionales y público en general". Desde la agrupación destacaron que el objetivo es informar, acompañar y favorecer una detección temprana que permita evitar complicaciones y, cuando sea posible, intervenciones quirúrgicas.