Un riñón abandonado en Aeroparque desató un operativo y terminó con un abogado detenido

Un abogado dejó un riñón animal dentro de una conservadora en Aeroparque Jorge Newbery con la intención de hacerle una “broma” a una amiga, pero el episodio terminó con un importante operativo de seguridad, su detención y posterior procesamiento judicial.

El hecho ocurrió el 19 de agosto y tuvo como protagonista a Pablo Daniel Fagni. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el hombre llegó alrededor de las 6.50 en una camioneta utilitaria blanca, colocó la caja térmica sobre un cantero ubicado en el exterior de la terminal, grabó un video con su celular y se retiró.

La conservadora permaneció varias horas en el lugar hasta que taxistas y transeúntes advirtieron su presencia cerca de las 13.30. La inscripción que tenía en su tapa llamó la atención y motivó el aviso inmediato a las autoridades.

El mensaje que desató el operativo

El recipiente estaba sellado con cinta de seguridad y tenía escrita una frase que simulaba un procedimiento oficial: “Migraciones (secuestro). B.A., abogada ¿‘respetable’? de Bariloche”.

Ante la posibilidad de que se tratara de un objeto peligroso, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria acordonó el sector y dispuso una evacuación parcial. También intervinieron bomberos, especialistas en materiales peligrosos y personal médico.

Cuando finalmente abrieron la conservadora encontraron un riñón animal envuelto y preservado en hielo. El hallazgo obligó a dar intervención al SAME y al juzgado federal de turno.

Cómo identificaron al responsable

Los investigadores revisaron las cámaras de seguridad de Aeroparque y lograron reconstruir los movimientos del hombre. También determinaron el vehículo utilizado y posteriormente localizaron la camioneta en Berisso.

A esos elementos se sumaron registros de la compañía telefónica que ubicaban a Fagni en la terminal durante la mañana. Con esas pruebas, la PSA allanó su domicilio, lo detuvo y secuestró un teléfono Samsung que continúa bajo análisis pericial.

Al declarar ante la Justicia, el abogado reconoció que había comprado el órgano y que fue él quien dejó la conservadora. Explicó que todo surgió de una conversación con una amiga que había viajado a República Dominicana, con quien habían bromeado sobre la necesidad de “conseguirle un hígado nuevo”.

Por qué eligió un riñón

Fagni sostuvo que eligió un riñón porque consideró que su color podía parecerse al de un hígado. También señaló que escogió Aeroparque porque le quedaba de paso hacia su trabajo en Olivos y entendió que grabar el video allí le daría mayor credibilidad a la supuesta broma.

Durante su declaración manifestó estar arrepentido y aseguró que no había dimensionado el operativo que podía generar la presencia de una conservadora sospechosa en una terminal aérea.

La Justicia consideró que el objeto, los restos orgánicos y la inscripción tenían capacidad suficiente para generar temor en un espacio de alta circulación. Por ese motivo, Fagni fue procesado por intimidación pública, delito que contempla penas de dos a seis años de prisión.