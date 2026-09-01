Septiembre comienza con frío y pocas lluvias: qué anticipan los pronósticos para Paraná y la región

El comienzo de septiembre, y con él de la primavera meteorológica, presenta una señal térmica interesante en la última actualización del modelo europeo ECMWF. Hasta el lunes 7 de septiembre, se observa una amplia región de Argentina con temperaturas medias inferiores a los valores normales.

Los mayores desvíos negativos aparecen sobre el norte y noreste del país, especialmente en sectores del NEA y el Litoral, donde la anomalía semanal alcanza aproximadamente entre -2 °C y -3 °C. También se proyectan temperaturas inferiores a las habituales sobre buena parte de la región Pampeana, aunque con una señal menos marcada.

El contraste es muy evidente hacia el oeste. Cuyo, el oeste del NOA y especialmente sectores próximos a la cordillera presentan anomalías positivas o cercanas a la normalidad, mientras que sobre la Patagonia predominan condiciones térmicas más moderadas. Esto plantea un inicio de septiembre con una distribución térmica muy diferente según la región.

Las lluvias quedarían relegadas durante los primeros días del mes

El escenario de precipitaciones es todavía más llamativo. El ECMWF proyecta anomalías negativas sobre buena parte del centro y norte de Argentina, con una señal particularmente definida sobre la región Pampeana, el Litoral y sectores del norte del país. En estas áreas, los acumulados semanales podrían ubicarse por debajo de los valores habituales.

En términos de anomalía, aparecen sectores con déficits del orden de 10 mm a 30 mm, e incluso valores superiores en algunas zonas. Esto no significa necesariamente que no vaya a llover, sino que el volumen total de la semana sería inferior al esperado climatológicamente para ese período. El producto semanal del ECMWF representa precisamente el desvío de la precipitación acumulada respecto de su climatología.

El dato resulta especialmente interesante porque las tendencias mensuales para septiembre mantienen una señal más húmeda sobre el norte y el este argentino. Por lo tanto, el comienzo seco que plantea esta actualización no necesariamente contradice esa perspectiva: podría tratarse simplemente de una primera semana con menor actividad, dentro de un mes que todavía podría presentar una recuperación de las lluvias posteriormente, indica Meteored.

Pronóstico del tiempo en Paraná

El pronóstico del tiempo en Paraná anticipa una semana marcada por la ausencia de lluvias y un progresivo descenso de las temperaturas. Según los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las máximas alcanzarán los 24 grados durante el miércoles, pero hacia el fin de semana volverá a sentirse con fuerza el frío.

Para este martes 1º de septiembre, el organismo prevé una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 21 grados. La jornada comenzará con neblinas, mientras que posteriormente se presentará con cielo parcialmente despejado y sin probabilidades de precipitaciones.

El miércoles 2 será el día más cálido de los próximos siete días. La mínima descenderá hasta los 11 grados, pero durante la tarde la temperatura alcanzará los 24 grados. Tampoco se esperan lluvias y el cielo tendrá poca nubosidad durante buena parte de la jornada.

Cuándo comenzará a bajar la temperatura en Paraná

A partir del jueves empezará a observarse un descenso de los registros térmicos. Para esa jornada, el SMN anticipa 13 grados de mínima y 21 de máxima, con cielo entre parcialmente nublado y algo nublado y una probabilidad de precipitaciones del 0%.

El cambio más significativo llegará durante el viernes 4. La temperatura mínima caerá hasta los 8 grados, mientras que la máxima solamente alcanzará los 18 grados. Las condiciones permanecerán estables y no se pronostican precipitaciones.

De esta manera, después de las temperaturas relativamente templadas previstas para el comienzo de la semana, el ingreso de aire más frío se hará evidente desde el viernes y se profundizará durante el fin de semana.

Fin de semana frío y sin lluvias

El sábado 5 continuará el descenso térmico en Paraná. El pronóstico indica una mínima de 7 grados y una máxima de 16, con cielo parcialmente nublado y nuevamente sin probabilidades de lluvias.

Para el domingo 6 se espera otro marcado descenso: los registros se ubicarán entre los 3 y los 13 grados. El cielo estará mayormente nublado y existe apenas entre 0% y 10% de probabilidad de precipitaciones, de acuerdo con la información exhibida por el organismo nacional.

El panorama muestra así un fin de semana considerablemente más frío que el comienzo de septiembre, particularmente durante las primeras horas de cada jornada.

La mínima podría llegar a los 2 grados

El período más frío previsto en el pronóstico llegará el lunes 7 de septiembre, cuando el termómetro podría descender hasta los 2 grados durante las primeras horas del día.

Para esa jornada, la máxima prevista es de solamente 14 grados, con cielo mayormente nublado y sin lluvias. De concretarse esos registros, habrá una diferencia importante respecto del miércoles, cuando se esperan hasta 24 grados.