Establecieron un nuevo precio para el biodiesel que se mezcla con el gasoil

La Secretaría de Energía estableció en $2.012.598 por tonelada el precio de adquisición del biodiesel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil durante septiembre. El plazo de pago a los productores no podrá superar los siete días.
La Secretaría de Energía dispuso mediante la Resolución 220/2026, un nuevo precio del biodiesel para septiembre de 2026, que quedó fijado en $2.012.598 por tonelada para las operaciones destinadas a cumplir con la mezcla obligatoria con gasoil en el mercado interno.
La medida determina el nuevo valor para las operaciones que se realicen durante septiembre y establece que permanecerá vigente hasta que sea reemplazado por una nueva actualización. La normativa se encuadra en el Marco Regulatorio de Biocombustibles establecido por la Ley 27.640, que otorga a la Secretaría de Energía la facultad de determinar los precios de adquisición de los productos destinados a la mezcla obligatoria con combustibles fósiles.
El nuevo precio del biodiesel
La resolución establece concretamente un precio de $2.012.598 por tonelada para el biodiesel que las empresas deben adquirir con destino a su mezcla obligatoria con gasoil.
Se trata de un precio regulado para las operaciones realizadas dentro del mercado interno bajo el régimen de biocombustibles y no del valor de venta del gasoil en las estaciones de servicio.
El nuevo monto reemplaza al establecido para agosto mediante la Resolución 188/2026. La Secretaría de Energía indicó que las actuales condiciones del mercado del biodiesel hicieron necesaria una nueva determinación del precio, de acuerdo con el procedimiento vigente para calcularlo.
Cómo se determina el valor
La legislación vigente establece que la autoridad de aplicación debe determinar periódicamente los valores de comercialización de los biocombustibles utilizados para cumplir con los porcentajes obligatorios de mezcla.
Para calcularlos se tienen en consideración distintos componentes vinculados con la producción, entre ellos los costos de elaboración y transporte, además del precio del producto puesto en la planta productora. El régimen establece, asimismo, que la metodología debe contemplar una determinada rentabilidad.
La Secretaría de Energía recordó que el procedimiento utilizado actualmente para establecer el precio de adquisición del biodiesel fue aprobado mediante la Resolución 963/2023.
El pago deberá realizarse dentro de los siete días
Además del nuevo valor por tonelada, la Resolución 220/2026 mantuvo una condición relevante para las operaciones comerciales entre las empresas alcanzadas por el régimen.
El organismo determinó que el plazo de pago del biodiesel no podrá superar los siete días corridos, contados desde la fecha de emisión de la factura correspondiente.
De esta manera, el precio establecido funcionará como referencia obligatoria para las operaciones realizadas durante septiembre y continuará vigente hasta que la Secretaría de Energía publique un nuevo monto que lo sustituya.
Qué impacto puede tener sobre el gasoil
El biodiesel constituye uno de los componentes utilizados en la mezcla obligatoria con el gasoil comercializado en Argentina. Por ese motivo, las actualizaciones de su precio forman parte de la estructura de costos de los combustibles.
Sin embargo, la resolución no estableció un aumento del precio del gasoil en los surtidores ni determinó un porcentaje de incremento para los consumidores. El valor final de los combustibles depende de distintos factores, entre ellos el precio de los hidrocarburos, impuestos, costos de refinación, comercialización y biocombustibles.
Por ese motivo, el nuevo valor del biodiesel puede tener una incidencia sobre los costos del combustible, pero la resolución no permite determinar por sí sola cuánto podría trasladarse eventualmente al precio que pagan los automovilistas y transportistas.
La actualización también resulta relevante para las actividades productivas y de transporte, sectores donde el gasoil representa uno de los principales costos operativos.
En provincias con fuerte actividad agropecuaria como Entre Ríos, la evolución del combustible tiene particular incidencia durante las campañas agrícolas, el transporte de granos y hacienda y el movimiento de maquinaria.
El nuevo precio de $2.012.598 por tonelada regirá para todas las operaciones de biodiesel destinadas a la mezcla obligatoria con gasoil realizadas durante septiembre de 2026 y permanecerá vigente hasta la publicación de una nueva actualización.